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最近到訪了位於ICC環球貿易廣場101樓剛剛開業不久的意大利餐廳 PERLA，原來PERLA是中環Castellana的姊妹餐廳，主力供應意大利南部地區的地道美食，配合美麗絕倫的維港靚景，為客人提供一個猶如置身於意國阿瑪菲海岸的地道饗宴體驗，實在是一切來得太期待。

我們安坐於窗邊位置，一邊喝著Ettore Germano Alta Langa Extra Brut 2017氣泡酒，一邊欣賞日落美景，為是夜晚餐帶來一個美妙的開始。

餐廳崇尚「簡約就是好」的理念，以最簡單的烹調方式突顯食材自身的天然風味，跟坊間大多數的意大利菜不同，不會用上大量忌廉、牛油、芝士或其他調味來做菜，反而聚焦於一系列鮮活且品質上乘的海產，為客人炮製出一道接一一道清新怡人的海鮮料理。

是夜我們品嘗一個名為Mediterranean Seafood Journey的嘗味餐單（定價每位HK$1,680），由前菜、主菜到甜食共有六道菜，未開始餐單之前先來試試枱上的麵包，蘸上橄欖油同吃，兩款味道都不錯。

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