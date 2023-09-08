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最近到訪了米芝蓮一星法國餐廳 Epure 吃晚餐，為的是品嘗新任主廚 Aven Lau 的全新 Tasting Menu，自己向來喜歡 Aven 的菜式，記得之前由他主理的法式餐館 Batard 經常一位難求，預約輪侯需時數個月，受歡迎程度可見一斑。2022年 Aven 離開香港回到新加坡，沉澱過後於今年年初回歸香港，加入 Epure 出任主廚一職，作為粉絲的我，一切來得太期待。

安坐好後，用冰凍香檳洗擦味蕾，為之後的菜式做好準備。

Canapé - 餐前點心有 海膽配耶路撒冷雅枝竹，Aven 先用耶路撒冷雅枝竹做成撻底，上面有雅枝竹蓉和優質海膽，置頂有一層用日本香醋製作的啫喱，味道微酸開胃，賣相清新討喜。

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