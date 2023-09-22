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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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22/09/2023

自家農場到餐桌！澳門華麗高級意菜：法國藍龍蝦、西西里紅蝦墨魚餃子、威靈頓Polmard牛柳，那不勒斯風味

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　　最近澳門多了不少新的星級酒店，當中很多都大有來頭，其中一間位處於澳門上葡京綜合度假村，散發著濃濃意式華麗風格的Palazzo Versace，早前有機會到訪了酒店三樓的高級意大利餐廳Don Alfonso 1890「當奧豐素1890」，餐廳秉承一貫「農場到餐桌」的烹調哲學，由總廚Federico Pucci主理，以意大利蓬塔坎帕內拉自家農場Le Peracciole的新鮮食材炮製出一道接一道充滿那不勒斯風味的佳餚美饌，實在一切來得充滿著期待。

 

 

　　一步踏進 Don Alfonso 1890，已經被炫目亮麗的裝潢所吸引，餐廳的水磨石地板以人手鋪設而成，以金色、紅色、淡黃色作主調的用餐區，配襯Rosenthal與Versace聯乘系列的雅致餐具，美妙感覺油然而生。

 

 

　　是夜我們點選了Menu Degustazione，定價每位MOP2,088，另加配酒 MOP1,088，先來品嘗幾款清新討喜的餐前小吃打開胃口，由右至左，分別有意大利番茄配Mozzarella Cheese，中間是墨魚汁脆片配搭帝皇蟹肉和軟滑豆腐，最左手面則有一款牛肉他他配意大利脆麵包，為是夜晚餐帶來一個美好的開始。

 

 

　　正式餐單還沒有開始，侍應再送上了一道以三款不同時令番茄搭配而成的開胃菜式，加入羅勒雪糕和香檳雪葩，簡單地討人喜歡。

 

 

　　Spiedino di astice blu bretone – 是夜第一道菜選用了法國藍龍蝦入饌，用低溫慢廚方式處理，龍蝦味道鮮甜，肉質爽嫩彈牙，搭配意大利水牛芝士原來已經美味非常，Chef Federico特別加入了用有氣酒跟白桃製作的清甜啫喱，味道層次變得更加豐富。配酒是2019 Ciro Picariello Fiano di Avellino DOCG, Campania。

 

 

　　Anatra – 之後是一道鴨胸肉菜式，細嫩的鴨肉配上帶一點點清酸的石榴汁，加入榛子、芹菜根蓉和牛蒡脆片來豐富口感，旁邊灑上一點點肉桂粉，增加了絲絲甜香。配酒有2020 Giuseppe Quintarelli Bianco Secco Veneto IGT, Veneto。

 

 

下一頁：更多精彩菜—西西里紅蝦墨魚餃子、海鮮意式水管麵、威靈頓牛柳

 

 

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