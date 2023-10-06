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早前相約食友到香港美利酒店The Murray Hong Kong吃上海菜，友人聽後立即反應 「Murray有上海菜餐廳？新的嗎？」其實美利酒店並沒有開新餐廳，不過卻找來馳名國內的上海餐廳，主打本幫菜，被中外媒體譽為實至名歸的訪滬必嘗餐廳「老吉士」鄭鐸師傅，聯同香港美利酒店的中菜及宴會部副行政總廚陳忠秋師傅聯手炮製期間限定四手餐單「滬上美饌」，愛吃如我當然立即報名，一切來得太期待。

上海吉士酒家創立於1995年，位於上海天平路，主打正宗滬上口味的本幫菜，2016年 老吉士入圍了「米芝蓮美食推介」，於2021上海米芝蓮指南中再下一城。老吉士一直秉承著匠心精神與傳統手藝來炮製美食，藉此傳承老上海本幫菜的煙火與靈魂。

The Murray 特別將是次的四手盛宴安排於酒店25樓優雅的宴會廳 Niccolo Room中舉行。安坐好後，先來一口陳年花雕打開味蕾，為之後的美食做好準備。

不用多久便來了五款前菜，先來品嘗招牌菜式吉士醉雞，鄭師傅特別從陳年酒糟中提取香氣濃郁的糟汁炮製成糟滷，嫩滑的鮮雞完全吸收了糟滷精華，每一口都能吃到淡淡酒香；冰鎮海螺片來得鮮味滿載，口感爽嫩，一吃愛上；四喜烤麩的酸和甜平衡得恰到好處，跟爽脆的木耳一同吃下，味道和口感都豐富起來。

之後的兩款前菜成為了其中兩道是日最愛菜式，首先是燻魚，一口咬下，質感外脆內嫩，乾香而不柴，味道甘甜討喜，好吃得念念不忘；之後是熟醉膏蟹，充滿肥美蟹膏的膏蟹，混合香醇的花雕酒，蟹的鮮味和的酒的香氣混為一體，每一口都是美味。

跟著來到湯品時間，侍應送來了一款河篤鮮，自己向來喜歡腌篤鮮，不過過了春筍季節便要等待明年，河篤鮮則一年四季都可以享用，以當季時令河鮮入饌，是日鄭師傅加入了毛蟹、鯽魚、河蝦和鮮蜆，湯液熬成了奶白色，每一口都無比鮮甜，喝得暖身又暖心。

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