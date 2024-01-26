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還有兩個星期便是農曆新年，相信大家已經開始辦年貨，亦有計劃如何安排年夜飯，順應北上吃喝玩樂的風潮，選擇到深圳吃團年飯的朋友真不少，接獲了一些查詢，說「平時在深圳吃膩了川菜、酸菜魚或潮汕牛肉火鍋，想在年夜飯吃得精緻一點，有沒有好介紹？」想了一想，最近不約而同有好幾位食友大讚位於深圳福田區卓悅中心裏面一間高級潮州菜餐廳「珍庭」水準十分不俗，自己亦曾經於一個多月前到訪過餐廳吃晚餐，無論食物和環境都很有格調，絕對是一家老少享用年夜飯的好地方。

「珍庭」由主廚徐振坤師傅主理，擁有30多年烹飪功底，曾經於被譽為潮州菜頂級餐廳的汕頭「東海酒家」跟隨傳統潮菜名廚鐘成泉師傅習得一身廚功。加盟「珍庭」後帶領二十多位土生土長的潮汕人廚師，以時令的潮汕食材，加入現代的烹調方式，為客人炮製出擁有當今時代潮州味道的佳餚美饌。

一步踏進餐廳，經過擁有特色設計的走廊，來到了是夜的用餐廂房，安坐好後，先喝過單叢茶消解膩滯，餐廳還準備了一些時令水果，一切來得太貼心。

是夜晚餐由六款前菜揭開序幕，先來蟹膏滿滿的 生醃大閘蟹，選用四兩半的陽澄湖大閘蟹入饌，以傳統潮汕生醃方式處理，能吃到大閘蟹的天然味道。

脫骨老鵝掌拼粉肝 能嘗到潮州滷水的醇香，鵝掌選用來自澄海獨有的36個月以上的獅頭鵝鵝掌，肉質厚實，充滿嚼勁；粉肝則用上25到28個月左右的澄海獅頭鵝品種的鵝肝，一啖入口，粉嫩粉嫩，好吃得念念不忘。

甘蔗熏豬頭皮 用上充滿脂香的潮汕黑毛豬肉炮製，經過醃製後，用甘蔗渣以古火煙燻，能嘗到淡淡的甘蔗鮮甜味道。

涼拌龍爪菇 口感爽脆中帶有絲絲縷縷的微酸，開胃又清爽。

午筍魚飯 賣相十分精緻，跟平常香港吃到的原條魚上菜方式不同，徐師傅把魚肉整齊切成同樣大小，每件魚肉上面還放了適量的黃豆醬，一同吃下，鮮味無窮。

蜜豆芡實拌西班牙火腿 用上來自新西蘭的清甜蜜豆製作，徐師傅巧妙地加入了芡實來豐富口感，拌入伊比利亞火腿來增添鹹香。

來到湯品時間，餐廳為我們準備了 三十年陳皮燉水鴨，師傅用上30年新會陳皮入饌，跟金翅野生水鴨一同慢燉而成，湯液清甜之餘，還有通氣健脾、燥濕化痰的食療功效。

主菜有 手拆肉蟹炒翅，用上汕頭本港的大紅蟹拆肉，與精選的金鈎翅下鍋爆炒，吃時配上新鮮現做的餅皮和生菜，每一口都是滋味。

之後來了六款熱菜，包括徐師傅席前用炭爐燒烤的 炭燒本港大響螺，加入茅台酒調味，鮮味十足；還有柔嫩多汁的 嫩薑絲炒黃牛肉、嫩滑鮮美的 金不換象拔蚌、外酥裏嫩的 鳳梨九肚魚、滋味清淡的 蛋白推小青龍 和 撲鼻甘香的 豬油渣炒樹菜。

來到主食時間，徐師傅為我們炮製了一道 潮式海鮮蘿蔔戈飯，「戈」在潮汕話裏是「拌」的意思，以清甜細嫩的蘿蔔做主角，配上鮑魚絲、魷魚絲、干貝絲等等不同海味，跟白米飯同煮，一口吃下，鮮味與甜味融合得如膠似漆，不分你我。

甜心時間有清爽滑潤的 薑薯糕 和 綿密細膩的 芋泥白果，以甜蜜結束是夜晚餐。

是夜餐單由徐師傅特別安排，人均消費約 RMB1,200。

珍庭

地址：深圳市福田區福華路卓悅中心東區1樓，2樓L239

電話：+86 755-83266885；+86 13302925469







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