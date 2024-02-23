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已經一段時間未有到訪中環的米芝蓮一星餐廳 Ryota Kappou Modern，餐廳主打現代割烹料理，由主廚兼澤良太掌舵，良太主廚曾經於大阪麗思卡爾頓酒店 HANGATAMI餐廳工作過，之後到了倫敦 ROKA和 ZUMA出任壽司和燒烤師傅，後來轉至香港 ZUMA成為副主廚，及後加入了米芝蓮二星餐廳「天空龍吟」出任副主廚一職，集合百家大成於一身的良太師傅最後於2018年開設了Ryota Kappou Modern，不用多久便摘下了米芝蓮一星殊榮。對上一次到訪試了餐廳的午市Menu，是次終於有機會品嘗良太主廚的晚市8道菜餐單，實在是一切來得充滿著期待。

是夜我們安坐於開放式廚房吧台位置，可以欣賞到良太主廚做菜的風采之餘亦可以近距離和主廚交流。經理送來了餐前暖清酒，加入了柚子蜜糖，滋潤又暖胃。

肴 – 第一道菜良太主廚選用了鮟鱇魚入饌，分別以鮟鱇魚肝和魚肉炮製了兩款菜式，第一款以鮟鱇魚肝配搭加入了酸汁調味的平目魚來製作沙律，美味又清新；另一款則用鮟鱇魚肉來弄炸物，外脆內嫩的炸鮟鱇魚肉配上日本芥末味噌，美味指數立即加倍提升。

椀 – 之後是湯品時間，良太主廚用上時令的松葉蟹，再加入軟滑可口的玉子豆腐煮成熱騰騰的湯物，入口充滿蟹肉的鮮甜味，喝罷，暖身又暖心。

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