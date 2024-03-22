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朋友一家老少計劃到澳門玩三天兩夜，問我餐廳推介，除了星級餐廳，考慮到是次出行有老有嫩，於是推介了幾間適合家庭樂的餐廳，其中一間是英國殿堂級廚神 Gordon Ramsay 於亞洲開設的唯一一間餐廳 Gordon Ramsay Pub & Grill「戈登拉姆齊英式酒吧」，友人問香港不是也有Gordon Ramsay 嗎？的確是曾經有過，不過於疫情期間已經全數結業，所以於去年在澳門開業的 Gordon Ramsay 是現時英國廚神於亞洲擁有的唯一餐廳。

戈登拉姆齊英式酒吧選址於同樣充滿英倫情懷的澳門倫敦人，一步踏進餐廳，先被寬敞的空間和高聳的樓底吸引，設立於餐廳中央的橢圓形酒吧區域，集合了傳統英式風格與現代設計元素於一身。往左手邊轉是主用餐區，面向商場的落地玻璃位設有暗紅色半圓形的梳化位置，很有倫敦小酒館感覺。往右邊轉則有兩排設有半屏風式遮隔的卡座，再往裏面一點便來到擁有自然光的用餐空間，紅色磚牆，大型金屬掛燈，各式各樣的藝術擺設，營造出瀰漫著摩登英倫風情的味道，碰巧剛剛有一線光斜斜落到餐枱上面，趕忙拍照打卡，留下倩影。

安坐好後先來一杯澳門生啤，友人則點了一杯特色冰茶，冰涼感覺為味蕾添上一抹清新。

之後來了麵包和牛油，坦白說，之前在香港也有光顧過幾間 Gordon Ramsay 系列的餐廳，水準的確有點飄忽，所以是次到訪澳門店本身並沒有存在太大期望，不過吃過他們家的麵包後，有熱度、帶香氣，兼夾入口鬆軟，感覺澳門店的出品認真，說不定會帶來驚喜。

之後是前菜時間，先來 Scallop（MOP298），鮮甜嫩滑的扇貝，配合椰菜花蓉、Black Pudding、烤松子仁和葡萄乾，無論味道和口感都十分豐富。

之後是一道 Beetroot Cured Salmon（MOP248），呈現鮮艷橙紅色的三文魚，加了辣根和法式酸奶油，再配上青葱甜菜根醬一同享用，味道清新，簡單地討人歡喜。

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