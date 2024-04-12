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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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12/04/2024

灣仔五星級酒店高級鐵板燒！時令金目鯛配白花茸、蟹肉黑松露茶碗蒸、鐵板龍蝦、A5宮崎牛，感受味蕾的狂歡

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　　原來已經有一段時間沒有到訪位於香港君悅酒店「鹿悅日本餐廳」裏的The Teppanroom。TEPPANROOM是一間鐵板燒料理餐廳，由2013年開業至今，出品一向有口皆碑，雖然算不上熟客，但每一次光顧都能吃得超滿足。近兩、三年間，城中多了不少鐵板燒、壽喜燒和日式燒肉餐廳，水準可謂參差不齊，而一間高水準的鐵板燒餐廳從來不易找，因此每逢有朋友要我推薦鐵板燒餐廳，這裏一定是首選。

 

　　THE TEPPANROOM由餐廳主廚Oscar Lau主理，Oscar於1996年開展他的廚師之路，最初加入著名壽司店Tajima跟隨日本大師Tanaka Yasunori學習廚藝，之後於幾間城中高級日本餐廳工作過，當中包括還在中環時期的香港麗嘉酒店的「榮川日本料理」，最後於2007年加入香港君悅酒店「鹿悅日本餐廳」至今，並於2013年建立 The Teppanroom，運用世界各地直送的新鮮食材，為客人炮製出一道接一道的美味鐵板燒菜式。

 

 

　　一步踏進餐廳，率先映入眼簾是只有十多個位置的鐵板燒吧台座席，我們四個人安坐於最裏面的L形轉彎位位置，兩個兩個坐，可以方便交談。

 

　　安坐好後，我們先來一口有氣冷泡茶，為微熱的身軀降溫之餘，亦輕輕清洗一下味蕾，為之後的美食做好準備。

 

　　Oscar先向我們展示是日將會享用的新鮮食材，包括有龍蝦、帶子、白露荀和宮崎A5和牛，一切來得太期待。

 

 

下一頁：「華漣」小長井真蠔、蟹肉黑松露絲茶碗蒸、香煎帶子

 

 

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