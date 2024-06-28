淮揚菜泰斗炮製「乾隆南巡宴」！36道菜皇帝御膳餐單：時令花雕紫蟹、升級版文思豆腐、特色三套鴨湯，嘗盡山珍海錯

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上個星期日到了永利澳門出席一個機會難逢的盛會「乾隆南巡宴」，活動由永利澳門與揚州市烹飪餐飲行業協會攜打造，特別邀請了中國十大名廚、淮揚菜泰斗及江蘇省級非物質文化遺產揚州三把刀（淮揚菜）代表性傳承人薛泉生大師來到永利澳門，按照《乾隆南巡欽膳節次檔》的記載，與團隊以現代的烹調概念跟傳統技法製作出一共36道菜的皇帝御膳餐單，實在是一切來得太期待。

是次的「乾隆南巡宴」集合了山珍海錯、河湖江鮮、野蔌珍禽、山菇蒓芽於一堂，為客人送上一道接一道的佳餚美饌。永利於用餐期間更加安排了來自各界的表演者重現當年乾隆六下江南的故事，當中亦包括了大廚展現淮揚刀工，還有即席炮製非遺炒飯「揚州炒飯」的互動表演，讓客人在品嘗美食之餘，能夠同時間領略非物質文化遺產的博大精深。

宴會中還有機會穿上清代宮廷服飾來品嘗晚餐，不過為了方便拍攝和用餐，我們沒有特別變裝，但看見四周有不少清裝打扮的朋友同坐一起，感覺特別新奇有趣。

安坐好後，先來了十多款餐前小吃，一邊喝著歡迎茶，一邊吃著小吃，有點能感受得到當年乾隆下江南的悠閒愜意。

御果瓊鼎 – 先來當季水果，席間可以欣賞到大廚表演鏤空突環的瓜盅雕刻技藝，為宴會帶來第一個高潮。

花雕紫蟹 – 用上精選時令的六月黃入饌，以花雕酒製成醉蟹，原來醉蟹最早可以追溯到宋代《蟹略》當中提及過的「洗手蟹」，到了晚清時期，醉蟹的製作技藝進一步提升，成為了江南地區的傳統美食。

圍碟 – 原來圍碟又稱作冷碟，不僅是一種食物，亦是一種文化現象，能夠體現出中國飲食文化的精緻和多樣性。是夜晚宴來了六款涼菜作為頭盤美食，配以香醇的中國酒，立即加倍美味起來。

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絨花豆腐、葫蘆蝦蟹、烏衣施乳、翠珠魚花







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