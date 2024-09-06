本土食材x北歐風烹調！米芝蓮新加坡料理：醃銀鯧魚配參巴醬、香茅斑蘭文昌雞、木炭烤龍蝦香料飯、新版本肉骨茶，配搭心思十足

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最近來到闊別一年有多，主打新派新加坡料理的米芝蓮一星餐廳 WHEY 食晚餐，目的是為了品嘗主廚郭翰文Barry的新菜式，一切來得太期待。

Barry於新加坡土生土長，自小對烹飪充滿熱情，於是報讀了At-Sunrice Global Chef Academy學習廚藝。畢業後加入新加坡米芝蓮星級餐廳Joël Robuchon及Les Amis團隊工作及鍛鍊廚功，正式展開自己的廚藝之路。之後受到比利時In De Wulf史上最年輕獲頒授米芝蓮星級認可的主廚Kobe Desramaults啓發，醉心研究「從農場到餐桌」的烹調理念，最後發展出一套獨一無二的廚藝哲學。

Barry 於2017年來港開設了Beet並大獲好評，於2021 年 5月與灶神集團合作開設了Whey，主打以香港本地食材結合新加坡美食元素，活用北歐料理手法和醃漬發酵技術，為客人炮製一道接一道的佳餚美饌，於開業八個月後便迅速摘下米芝蓮一星殊榮，由此可見Barry的實力絕對不容置疑。

晚餐由一口氣泡滿滿的香檳開始，為味蕾添上一抺清新。

KUEH LOYANG SNACK - 先來餐前開胃小吃蜂窩餅，Barry用上雞肝抹醬和調配過的麝香葡萄凝膠組合成一款賣相可愛的一口點心，簡單地討人歡喜。

BAKKWA BAO - 之後是一道以新加坡地道小吃「肉乾包」為靈感創作的菜式，加入了奶油乳酪、黑胡椒和Whey特製的肉乾，看似簡單的外型，原來味道非常豐富，建議分兩口享用。

STRIPED JACK - Barry選用新鮮的縞鯵入饌，加入春豌豆、荔枝和拉薩姆果凍，拉薩姆是一款南印度清湯，主要食材為番茄水、青檸和鳳梨汁，再配上Petrossian魚子醬和檸檬香茅油，拌勻同吃，能吃到魚肉的鮮、春碗豆的甜、荔枝和果凍的清酸，屬於夏天的味道。

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