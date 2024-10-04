兩大星級年度主廚聯手！炮製獨特粵菜 X 閩菜盛宴：魷魚母羊肚菌燉白番鴨、炙烤東山巴浪魚、福建魚露浸葵花雞、鍋燒鮑魚豬仔腳

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最近到訪了澳門永利皇宮裏面的全新概念粵菜餐廳「譚卉」，目的是為了品嚐行政總廚譚國鋒師傅聯同來自上海米芝蓮一星閩菜食府「遇外灘」主理人吳嶸師傅共同炮製的非凡粵閩盛宴，譚師傅擅長跟隨二十四節氣以時令食材創作「應時而食」的精緻粵菜，於2023年榮獲《黑珍珠餐廳指南》年度主廚頭銜，另一邊廂「遇外灘」主理人吳嶸師傅則於2024年拿下了相同獎項，兩間餐廳同樣晉身2024年度「亞洲50最佳餐廳」和「米芝蓮星級指南」，可謂強強聯手，一切來得充滿著期待。

安坐好後，茶藝師送來一杯清心觀音，芬芳的茶香瞬間滋潤了味蕾，為迎接之後的美食做好準備。

松針魚子醬五香球 | 蔥油蟶子皇 | 果醋海蜇心内美 – 晚餐由三款精緻前菜揭開序幕，先品嚐吳師傅炮製的松針魚子醬五香球，以廈門傳統五香捲作藍本，加入西式烹調方式，用上伊比利亞黑毛豬肉入饌，外層以麵糊製成球狀，加入五香調味，酥炸過後放在特別調製的甜辣醬上面，置頂再放上矜貴的魚子醬，味道酸酸甜甜，吃得胃口大開；之後享用譚師傅的蔥油蟶子皇，以蔥油灼過引出蟶子鮮味，置底放上爽口的青瓜片，簡單討喜；最後以意大利果醋醃製過的心內美蘿蔔搭配清爽的海蜇頭作結，酸甜的味道，為舌頭添上一抺清新。配酒有Krug Grande Cuvée Brut MV。

魷魚母羊肚菌燉白番鴨 – 輪到自己最愛的湯品時間，是夜吳師傅預備了一款以永春保種白番鴨炮製的燉湯，加入福建東山的半風乾魷魚母和羊肚菌增加鮮味，一口喝下，滋潤鮮甜，喝罷，暖身又暖心。

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