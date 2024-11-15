燒鵝名店2天快閃五星級酒店，必試10道招牌菜：甘一刀叉燒、甘棠燒鵝皇、懷舊紮蹄、西洋菜陳腎牛鰍魚豬踭湯、煙燻茶王蝦

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早兩晚來到香港瑰麗酒店的Holt's Café食晚飯，原因是隱藏於「南華會」保齡球場裏面的城中名店「甘棠燒鵝」即將於11月19至20日快閃瑰麗冰室兩天，酒店和餐廳為了隆重其事，特別於一個星期前舉辦了預覽晚宴，愛吃如我當然立即舉手支持，一切來得太期待。

「甘棠燒鵝」由前鏞記燒味部總管馮浩棠出任行政總廚，棠哥入行超過50年，擁有豐富中菜經驗，曾經招待過不少中外達官貴人，坊間不少知名餐館主廚都曾經跟隨棠哥學藝，由此可見棠哥的江湖地位。是次棠哥帶了10道招牌菜式進駐 Holt’s Café，當中絕對不能或缺的有甘棠燒鵝皇和甘一刀叉燒，單單是這兩款招牌燒味，想想已經叫人垂涎欲滴。

當晚我們安坐於廂房裏面，先來一口Holt’s Café 的冰鎮凍奶茶，茶味香濃，口感滑溜，喚醒一下味蕾，為之後的美食做好準備。

甘一刀叉燒 (HK$208) – 是夜晚餐由棠哥招牌菜甘一刀叉燒揭開序幕，用上豬頸骨下梅頭肉最前位置，稱為第一刀的部分來炮製肥燶叉燒，棠哥特別將油脂位燒香，吃時油脂豐腴，肉味香濃，口感軟嫩，一吃愛上。

懷舊紮蹄 (HK$218) – 之後來了一款廣東懷舊菜式紮蹄，師傅要先把一整隻豬手起肉，做成一個豬手袋，再釀入豬隻裏面的檳榔肉，然後把豬手袋封口，慢慢鹵製三日，吃時肉味甘香，由於工序繁複，坊間餐廳已經少有供應，難得棠哥還有在做，絕對值得品嘗。

甘棠燒鵝皇（HK$800 -全隻，HK$238 -上庄，HK$268 -下庄） – 重中之重的甘棠燒鵝皇隆重登場，用上約5斤重、身型飽滿的黑鬃鵝入饌，貪其皮殼夠厚，燒起身後賣相更佳，先在鵝腔內櫳先抹上調味料，封好後泵氣，再下滾水定型，抺上麥芽糖水，吊起風乾處理後再放入烤箱裏吊燒，燒好後切鵝也十分講究，要切到件件皮肉相連，再併合成大鵬展翅的模樣上碟，吃時淋上秘製鵝汁，一啖入口，鵝皮香脆，但不是那種超級香脆，反而帶有一點點韌性，讓鵝皮和鵝肉都能夠充分吸收鵝汁精華，好吃得念念不忘。

西洋菜陳腎牛鰍魚豬踭湯（HK$168） – 師傅先把西洋菜攪碎，加入陳腎、牛鰍魚、豬踭、蜜棗、陳皮和無花果，湯液鮮甜無比，喝得身心溫暖。

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