冬日暖笠笠之選！尖沙咀北京菜名店內蒙古羊肉菜式：羊肉春卷、古法羊肉湯、啤酒羊腩煲

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最近，來到位於尖沙咀主打北京菜和淮揚菜的著名餐廳「東來順」食晚餐，目的是品嚐行政總廚施超群師傅的羊肉新菜式。一直以來，想到食羊肉火鍋又或是北方正宗羊肉料理都會第一時間想起「東來順」，原因是這裡的羊肉真的是超級好味，無論是火鍋配料如羊肉卷和羊肩肉、主餐牌裡面的內蒙古烤羊鞍和羊柳串都是羊癡們渴求已久的楊枝金露。所以，一聽到施師傅用羊肉做新菜式，愛吃如我當然立即赴會，一切來得太期待。

施師傅擁有超過二十年的中廚經驗，烹調出一手優秀出眾的淮揚菜和北京菜。餐廳一向選用北京總店東來順提供的羊肉，選用內蒙古西林格勒盟的黑頭白羊，貪其肉質細嫩，羶味甚輕，是次施師傅以內蒙羊來製作出一道接一道的正宗羊肉美饌，羊癡們想想也覺興奮。

安坐好後，先來幾款非羊肉菜式暖暖身，分別有賣相精緻，散發著濃濃麻辣香氣的 花椒鹵腐皮，每次都食到停不了口的五香鴨舌，還有肉質嫩滑的口水雞，跟著有話梅小番茄清清味蕾，為之後的美食做好準備。

內蒙古一口羊肉春卷 – 第一道羊肉菜式是一口份量的羊肉春卷，施師傅以薄薄的春卷皮包裹著羊肉絲、椰菜絲和紅蘿蔔絲，再半煎炸至金黃色，一啖入口，外皮香脆，裡面肉嫩多汁，簡單地俘虜了我們的味蕾。

下一頁：古法內蒙古羊肉湯、太史五蛇羹、干煸內蒙古羊柳絲







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