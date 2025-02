Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 米芝蓮星廚主理高級葡萄牙菜!紅魔蝦雲吞、炭烤大西洋多寶魚、冠軍調酒師創作精緻雞尾酒,捧著肚皮的精彩一夜 最近來到澳門上葡京綜合度假村裏面的 The Karl Lagerfeld 過了兩天一夜,除了住宿體驗之外,最重要是到訪由葡萄牙米芝蓮星級名廚 José Avillez 主理,提供休閒精緻餐飲的高級葡萄牙餐廳 MESA「味賞」,餐廳於去年開業,最近重新推出了新篇章,主廚 Herlander Fernandes 貫徹始終地執行 Chef Avillez 的理念,以中菜與澳門土生菜作基底,巧妙地融合傳統葡萄牙風味和現代烹調技巧,為客人炮製出一道接一道充滿創意廚藝的當代葡萄牙佳餚美饌,實在是一切來得太期待。 未進入主用餐區之前先來到了「味賞酒吧」,酒吧由最近勇奪「世界雞尾酒大賽 2024」冠軍的首席調酒師馬銘康主理,他創作的調酒充滿葡萄牙和澳門風情,試了其中一款名為 Holy Wood! 的調酒,充滿儀式感的出場安排,入口充滿煙燻香氣和威士忌酒香,一喝愛上。 之後來到設計得美輪美奐的主用餐區,安坐好後先來一杯以小鳥容器盛著的歡迎特飲,清新過味蕾之後,為之後的美食做好準備。 當晚侍酒師為我們挑選了一款來自葡萄牙的Rosè,徐徐升起的泡沫,為舌頭添上一抺芬芳。 先來三款餐前小吃 吞拿魚他他脆筒 、炸馬介休球 和 帝王蟹及魚子醬配酸種麵包,吞拿魚他他脆筒跟以往的版本有點不一樣,以韓國炮菜忌廉代替牛油果蓉,置頂放上海苔幼片,入口微微辛辣又充滿香氣;炸馬介休球加入了馬介休和薯仔蓉,口感外脆內軟;帝王蟹及魚子醬配酸種麵包 入口鮮味滿載,簡單地討人歡喜。 未上前菜前先來一點酸種麵包,配上特製牛油和橄欖油,特別美味。 紅魔蝦、大蝦及豬肉雲吞 - 前菜來了一道大蝦炮製的雲吞,跟我們廣東雲吞一樣,廚師特意加入適當比例的豬肉來提升鮮味,旁邊還有十分吸引的西班牙紅蝦,入口鮮甜爽嫩,配上傳統的漁夫燉海鮮湯,好味到念念不忘。 多寶魚 - 之後來了一道魚肉料理,廚師用上4到6公斤重的大西洋多寶魚入饌,貪其肉質厚實而細嫩,以先慢煮後炭烤的方式炮製,配料有蠶豆蓉和糖醃檸檬,跟以魚頭、魚骨熬煮的醬汁十分匹配,一吃愛上。 和牛西冷 - 廚師用上和牛的西冷位置,油脂分布均衡,入口細緻軟嫩,配上子牛蹄、鷹嘴豆燉菜、洋蔥和胡椒汁,構成了一道十分優秀的主菜。 三隻小豬之一 - 甜心時間先來一款鹹、甜交錯的精緻甜食,甜廚以鬆脆的威化餅夾著以豬油炮製的雪糕,配上用豬皮製作的爆谷,旁邊還有幾片巴馬火腿,一啖入口,鹹和甜的味道融合得如膠似漆,不分你我。 柑橘交響曲 - 另一款甜食以柑桔作主題,甜廚分別用柑桔製作了雪葩、冰皮和雪糕,入口酸酸甜甜,最後還有一顆花生造型的甜蜜小點心,為晚餐劃上完美句號。 當晚餐單人均消費約 MOP1,400。 味賞 MESA 地址 : 路氹城射擊路澳門上葡京綜合度假村THE KARL LAGERFELD 3樓301號 電話 : +853 8881 1800



