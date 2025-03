Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 亞洲最佳女主廚炮製限定星級饗宴!蟶子皇魚子醬凍湯、低溫慢煮藍龍蝦尾、M9和牛黑咖哩,新派泰式風味 2025「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮剛剛於首爾落幕,冠軍由曼谷餐廳 Gaggan 拿下,50最佳餐廳中總共有9間餐廳來自曼谷,可見曼谷高級餐飲的地位的確不容小覷,其中一間進入50位的曼谷知名餐廳 Baan Tepa,同時兼備了曼谷米芝蓮二星和綠星殊榮,餐廳主廚 Chudaree 'Tam' Debhakam 更加獲頒發2025年度「亞洲最佳女主廚」頭銜,實力非同凡響。雖然未有機會到訪曼谷的Baan Tepa,不過已經先後有兩次機會品嘗到主廚Chef Tam的手藝,對上一次是去年7月於澳門一個十二手星級晚宴,其中兩手就是屬於Chef Tam,而最近一次則是於今個月初,澳門MGM特別邀請了Chef Tam來到美獅美高梅「雅吉」餐廳舉辦只限兩晚的期間限定星級晚宴,有幸參與其中,真心期待。 Chef Tam曾經赴美三年學習廚藝,回國後於2017年參與「Top Chef Thailand」電視真人騷,以最年輕參賽者身份拿下第一季冠軍殊榮,成為當時最受矚目的廚藝界新星。及後繼續她的廚師之路,2020年於曼谷創辦了 Baan Tepa,以「從農場到餐桌」作為營運理念,擁有自家菜園種植蔬菜、香料供給餐廳使用,於2024年拿下曼谷米芝蓮年輕主廚大獎,更加成為了世界上首位泰國女廚師主理的米芝蓮二星餐廳。 Chef Tam特別為只限兩晚的星級晚宴準備了一個7道菜餐單,定價每位MOP1,888,配酒水的話另加每位MOP700,Chef Tam粉絲眾多,由開始接受預訂不用多久,兩晚的訂座已經全部爆滿。 安坐好後,我們先來一口Larmandier-Bernier、Latitude Blanc, Extra Brut, Champagne, France法國香檳清新一下味蕾,為之後的美食做好準備。 CANAPÉS – Chef Tam以三款餐前小吃為晚餐揭開序幕。 Noom Chili Relish | Chicharron – 大廚巧妙地把泰北經典蘸醬Nam Prik Num和酥炸豬油渣結合,辣椒的熾烈與豬油的脂香在舌頭上綻放。 Roasted Chili | Seasonal Fruit | Ricotta Miso | Chocolate – 一款集合甜、酸、苦、辣的餐前小吃,無論味道和口感都豐富到一個點。 Budu Relish | Toast | Mackerel – 用泰國魚露來突出鯖魚的鮮度,置底的脆口多士起了畫龍點睛的作用,美味度立即加倍提升。 TOM JIEW – 吃過餐前小吃來了一道海鮮凍湯,身邊有一位食友對凍湯有點卻步,不過Chef Tam大派定心丸,說喝過這款凍湯反而會有暖身的感覺,大家聽得嘖嘖稱奇,原來Chef Tam對泰國食材和香料的運用可謂出神入化,這道加入了煙燻生蠔、蟶子皇、青口和魚子醬的凍湯,一啖入口,鮮味滿載,喝罷,真的有一種身心溫暖的感覺,一切來得太奇妙。 DONG DANG NOODLES – Chef Tam加入墨魚汁來製作麵條,配上鮮嫩爽甜的螢光魷魚,吃得滿嘴都是海洋的鮮味。配酒有2020 Schloss Gobelsburg, Ried Heligenstein, Riesling, Kamptal, Austria。 BLUE LOBSTER – 這道菜展現了Chef Tam對泰國冬蔭功湯的終極解構,用上虎蝦來製作口感輕盈的慕絲,覆蓋著低溫慢煮過的藍龍蝦尾,吃時注入「冬蔭功清湯」 - 以澄清技法萃取出香茅、南薑和檸檬葉的精髓,搭配蕃茄凍與羊肚菌脆片,好吃得念念不忘。配酒有2022 Domaine Huet, Le Mont Demi Sec, Vouvary, Loire Valley, France。 M9 WAGYU BEEF MOSAIC – 來到主菜時間,Chef Tam為我們準備了曼谷餐廳的名物Blackened Curry, Wagyu Mosaic,用乾椰菜包裹著M9和牛和牛筋,旁邊伴以加入了百香果、香蕉、人參果和青檸炮製的黑咖哩,配上茉莉香米飯同吃,是極致的享受。配酒有2014 Vega Sicilia, Macán Clásico, Rioja Spain。 PRE-DESSERT – 正式進入甜心時間之前先來一款充滿花香的冬瓜沙冰洗刷味蕾。 TARO CAKE – 當晚Chef Tam為我們準備了一款以香芋製作的甜點,香甜的芋頭蛋糕被椰奶泡沫和棕櫚雪糕輕輕擁抱著,面層還有誘人的香芋脆片,退休甜男表示很喜歡。配酒有2022 Schloss Liesser, Niederberg Helden, Riesling Spätlese, Mosel, Germany。 吃過Chef Tam的手藝的確有驚艷的感覺,有機會一定要到曼谷的Baan Tepa品嘗主廚100%的美味。 Aji 地址 : 路氹城體育館大馬路美獅美高梅GM層 電話 : +853 88062308 Baan Tepa 地址 : 2369, Ram Kham Haeng Road, Bangkapi, Bangkok, Hua Mak 電話 : 098-267-8266



