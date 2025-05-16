米芝蓮一星法式小館時令菜單！清新討喜鵝肝奶凍、鮮香大西洋魴魚、布列塔尼乳鴿，飽嘗海洋陸地滋味

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最近到訪了連續兩年拿下了《米芝蓮香港澳門指南》一星殊榮的時尚法國菜餐廳Racines食晚餐，目的是為了品嘗創辦人兼主廚Romain Dupeyre聯同剛剛加入餐廳不久的新任主廚Chef Chun一齊炮製的季節菜單，向來是Racines的粉絲，一切來得太期待。

新主廚Chef Chun出生並成長於法國東部斯特拉斯堡，屬於歷史悠久的阿爾薩斯地區，自少便對烹飪充滿熱情，曾經於法國和歐洲不少高級餐廳和米芝蓮星級餐廳鍛鍊廚功，2015年於Le Figuier de Saint Esprit餐廳與Romain相遇，想不到10年後的今天兩人再次於Racines合作，想必然會擦出新的火花。

當晚我們三個人安坐於開放式廚房的吧枱位置，先來一口香檳洗擦味蕾，為之後的美食做好準備。

Sourdough bread – 這裡的酸種麵包真心百吃不厭，餐廳跟Levain French Bakery合作炮製，Chef Romain用上自己配方來製作酸種麵團，加入了黑芝麻、亞麻籽、小麥胚芽和燕麥片成就了一款外層微脆裡面鬆軟的穀物酸麵包，配上餐廳自家製，以櫻桃木燻製的煙燻牛油，加入了法國西南部的辣椒粉和用波特酒煮成的李子醬，微鹹的鮮味跟酸種包完美融合，好吃得停不下來。

Pigeon liver parfait – 之後來了三款餐前小吃，先來品嘗用木匙盛著的鴨肝芭菲，用上紅波特酒混合自家製鴨肝醬製作而成，加入草莓果醬和Piquillos辣椒平衡膩滯感，能嘗到內臟鮮味之餘又能吃到酸酸辣辣的滋味。

Tartlet – 用上煙燻茄子和牛肝菌泥製作的一口小撻，配上醃製過的雞油菌和煙燻鴨胸肉，一啖入口，簡單地獲取了我們歡心。

Croquette – 最後一款餐前小吃是奶油黑松露炸薯仔丸子，香脆到一個點的炸丸子，能嘗到淡淡的松露幽香。







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