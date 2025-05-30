隱藏於鰂魚涌的米芝蓮推介法國菜！諾曼底扇貝他他、魚子醬皇帝蟹肉撻、M9+和牛西冷，法式精緻糅合歐亞情懷

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最近來到位於鰂魚涌太古坊的米芝蓮指南推介餐廳Té Bo品嘗主廚Sebastian Lorenzi炮製的當季新菜單，對上一次到訪是去年12月，當時已經十分喜歡主廚把亞洲風味融入到西方料理呈現的精緻菜式，知道Sebastian有新菜單，一切來得充滿期待。

Sebastian在香港出生，擁有瑞士和菲律賓血統，年輕時曾經於多間米芝蓮餐廳工作過，包括意大利三星米芝蓮餐廳 Ristorante Uliassi、香港三星米芝蓮餐廳 L'Atelier de Joël Robuchon和倫敦二星米芝蓮餐廳 Dinner by Heston Blumenthal，之後回到香港加入一星米芝蓮餐廳Arcane出任總廚一職。離開Arcane後於2024年加入當時剛剛開業的Té Bo擔任主廚，發揮多年修成的廚藝，為客人製作出一道接一道的佳餚美饌。

一步踏進餐廳，先會被擁有14個座位，環繞著半開放式廚房建造的吧枱所吸引，上面是高貴雅致的環形天花，弧形動線的中心掛著一盞美輪美奐的優雅吊燈，安坐其中，感覺來得特別悠閒愜意。我們先喝下一口香檳清洗味蕾，為之後的美食做好準備。

Toasted Grains Sourdough | Brioche – 先來兩款百吃不厭的麵包，包括酸種麵包和法式方形牛油麵包，配上兩款牛油，好吃得停不了口。

Saba Mackerel – 之後來了三款賣相精緻的餐前小吃，先來蜜柑鯖魚脆圈，鮮味滿載的鯖魚配上清甜的蜜柑，簡單地討人喜歡。

Chicken Liver Parfait Tartelette – 第二款是雞肝慕絲撻，雞肝慕絲和雪莉酒果凍搭配得恰到好處，風味完美平衡。

Potato Blini – 配上魚子醬的薯仔小班戟，是意料之中的美味。

Normandy Scallop Tartare – 鮮甜度甚高的大扇貝配上蘋果清湯、泰國檸檬、青瓜，入口清新爽甜，美味之餘同時胃口大開。配酒有Japan, Akita, Takashimizu, Junmaidaiginjo 35. Browery Yeast。

King Crab Tian – Sebastian用上皇帝蟹肉入饌，配上牛油果和白蘆筍濃湯，置頂是一層厚厚的魚子醬，一啖入口，鮮甜到一個點。配酒有France, Bourgogne, Santenay, Chardonnay. "Les Terrases de Bievaux". Domaine Girardin, 2021。

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