米芝蓮一星餐廳創新中法Fusion菜！普羅旺斯白蘆筍春卷、波蘭餃子配羊肚菌、阿維儂羊肉鍋貼，精緻玩味Wrap & Roll

加入最愛專欄 收藏文章

最近再次到訪了米芝蓮一星餐廳VEA，目的是為了品嘗餐廳主廚兼主理人Vicky為了慶祝餐廳10歲生日特別推出的「10周年紀念系列」第二季餐單，對上一季Vicky選用了自己最愛的麵條作主題，將餐廳化身成麵館，無論味道和創意至今依然記憶猶新，來到第二季Vicky選用一個更加充滿興味性的Wrap & Roll「包起來、卷起來」作菜單主題，聽見已經非常吸引，一切來得太期待。

安坐好後先來一口香檳清新味蕾，Vicky到來講解一下當季菜單理念，侍應亦同時展示了部分食材，為之後的美食做好準備。

Wrap It Yourself – 侍應送來了一個十分精緻的木盒，之後逐層打開，原來第一道菜是由我們自己發辦，Vicky為我們準備了三款小食，包括拌入了用余均益辣椒醬醃過的蛋黃製成的和牛他他、地中海紅蝦他他和加入了勺草乳酪炮製的皇帝蟹沙律，配上旁邊幾款時令的新鮮菜葉，可以依據自己喜好創作不同配搭，最愛有勺草蟹沙律和余均益辣椒醬牛肉他他，前者口味清新，後者風味濃郁，跟新鮮菜葉同吃，簡單地獲取了我們歡心。

Summer Roll – 之後是一款充滿春天氣息的粉卷，皮薄晶瑩的粉皮包著肥美的吞拿魚製成粉卷，旁邊有一款用燒茄子製成的醬汁，享用時再滴下幾滴正山小種茶油於醬汁之上，吃時用手把粉卷蘸上醬汁同吃，品嘗到吞拿魚的油香之餘又能吃到燒茄子醬汁散發的微微焦香和茶油的茶香。

Spring Roll – Vicky選用當造的普羅旺斯白蘆筍入饌製成了香脆的長春卷，配上加入了勺草油和魚子醬的他他醬同吃，一時間嘴巴裡充溢著春天的味道。

Open Faced Roll – 隨之而來是一款開面卷，上面放了大大隻的海螯蝦，下面是炸得又香又脆的底卷，吃時淋上用鱒魚籽炮製的醬汁，一口吃下，鮮味無窮。

Pierogi – 波蘭餃子配上羊肚菌，置底還舖了一層春天甜豆，吃時淋上加入了豆漿製成的醬汁，入口清新之餘同時間能品嘗到豐富的味道層次。

Wonton – 用上虎蝦、海參和竹荀做餡料製成了雲吞，配上以蝦頭、蝦殼熬成的蝦湯，是極致的享受。

下頁看更多Wrap & Roll美食！







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇