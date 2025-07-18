米芝蓮二星中菜廳武夷山茗茶宴！蝦子花皮脆鮑魚卷、熟蝦醬鹽燒鹿兒島和牛，茶香四溢滋味無窮

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最近來到闊別一時，位於尖沙咀麗晶酒店擁有米芝蓮兩星和黑珍珠兩鑽殊榮的中菜廳「麗晶軒」，品嘗行政總廚劉耀輝師傅和主廚鄭文生師傅炮製的期間限定菜單「武夷山茗茶宴」，這個六道菜的午餐巧妙地融合了武夷山名茶與粵菜精髓於一身，作為美食與靚茶的愛好者，一切來得太期待。

劉師傅和鄭師傅特別為了是次「茗茶宴」菜單親自到了被聯合國教科文組織列入「世界自然遺產和文化遺產名錄」的武夷山考察，搜羅了多款當地優質食材和茶葉，務求為客人獻上一道接一道的佳餚美饌。

安坐好後，先來一口由香港麗晶軒與人氣氣泡茶品牌Mindful Sparks攜手打造的 岩骨花香冷萃氣泡茶 清洗味蕾，這款氣泡茶以大紅袍茶香為基調，茶味甘甜，能嘗到淡淡的白桃香和紅麝草本芳香，喝罷，感覺清新怡人。配上兩款滋潤開胃的小食，有「潮州三寶」稱號的 老香黃 和 來自澳洲的 樹茄凍，為午餐正式揭開序幕。

餐前小吃來了兩款炸物，陳皮欖角脆鱔 入口外脆內嫩，陳皮的清香和欖角的鹹香豐富了味道層次；蝦子花皮脆鮑魚卷 同樣香脆可口，充滿濃濃的蝦子香，配上清新的冷萃氣泡茶，正好中和炸物的油膩感。

茶藝師即席為我們沖泡了另一款茶葉 正山小種 – 妃子笑，產自福建省武夷山國家級自然保護區的桐木關，能嘗到荔枝果香與桂圓乾的香氣，滋味醇厚，正好用來配搭之後的甜心拼盤。

廚師甜心拼盤 – 高貴雅致的長方形陶瓷蒸籠載著了三款點心，分別是加入了紫芽普洱和法國藍蝦製成的 紫芽藍蝦餃、海參萵荀上素餃 和 茶燻鵪鶉蛋燒賣，蝦餃鮮味彈牙，上素餃清淡雅致，鵪鶉蛋燒賣則味道濃郁，跟正山小種 – 妃子笑完美搭配。

翡翠瓜白玉蒸帶子 – 劉師傅特別選用味道鮮甜，來自武夷山的福建小瓜入饌，配上同樣鮮甜度十足的帶子，置底還有滑溜到一個點的蒸蛋，配上醇厚的妃子笑，美味道立即加倍提升。

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