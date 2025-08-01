澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴！松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔尼藍龍蝦，野菌幽香四溢

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最近到訪了澳門銀河裏面的8½ Otto e Mezzo BOMBANA - Macau，目的是為了品嘗三位米芝蓮星級廚師聯手呈現的六星盛宴，說的是香港米芝蓮三星餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA的創辦人兼星級名廚Umberto Bombana親臨澳門，聯同米芝蓮一星餐廳澳門BOMBANA主廚Marino D'Antonio和米芝蓮二星餐廳上海BOMBANA主廚Nicoló Rotella携手炮製以澳洲冬季黑松露入饌的星級盛宴。當晚菜單取名為「三部曲」，配上拿下多個國際級美酒評審獎項的精彩配酒餐單，實在是一切來得太期待。

安坐好後，三位星廚先來打個招呼，當中被譽為「白松露之王」的主廚Umberto Bombana就不用多介紹了，相信大家對他的威水史都耳熟能詳。另外澳門主場的Chef Marino D'Antonio數個月前亦曾經於澳門BOMBANA品嘗過他的廚藝，美味至今依舊難忘。反而是上海BOMBANA主廚Nicoló Rotella是初次見面，外表俊朗的Chef Nicoló原來只有29歲，童年時喜歡在父親餐廳的廚房流連，及後於意大利廚師協會中學習廚藝，畢業後到了多間意大利知名餐廳開始了他的烹飪之旅，之後加入了意大利米芝蓮二星餐廳Il Piccolo Lago，為他的現代烹飪技術打下了深厚根基。2019年有機會到了上海發展，於2023年加入了上海8½ Otto e Mezzo BOMBANA，經過兩年的努力，晉升至餐廳行政總廚一職，年紀輕輕便一躍而成米芝蓮二星廚師，可見實力絕對非同凡響。

侍應為大家送上NV KRUG, Grande Cuvee 167Eme Edition Brut，用芬芳的香檳洗刷味蕾，再享用一點香噴噴的麵包開開胃，為之後的美食做好準備。

Aperitivo – 先來餐前小食，用上北海道帶子入饌，烹煮至半生狀態，保持鮮嫩口感，配上用蔬菜製成的醬汁，置頂放上頂級的魚子醬，配上KRUG香檳一同享用，美味指數立即加倍提升。

Warm Artichoke – 輕輕烤過的雅枝竹，配上菌香滿載的黑松露醬汁，旁邊還有法式蛋黃醬豐富味道層次，吃時刨下澳洲黑松露片，簡單地獲取了大家歡心。配酒有2022 GAJA, CA’MARCANDA VISTAMARE。

Scampo – 一道賣相精緻的菜式，Chef Nicoló用上紐西蘭海鰲蝦入饌，亮點是蝦身部分以細香蔥團團圍著，配上香濃的泰式羅勒醬，吃時海鰲蝦爽口軟嫩，味道帶有一點點東南亞色彩，十分適合夏天享用。配酒有2019 Gulfi, Carjcanti Terre Siciliane。

Raviolo – 同樣來自Chef Nicoló的手筆，水滴形的意大利雲吞，造型超美。餡料以西西里杏仁炮製，置頂放上Oscietra魚子醬，配搭加入醃韭蔥製作的湯汁，吃時杏香滿載，魚子醬能增添菜式的鮮味，好吃得念念不忘。配酒有2019 Santa Barbara, Tardivo Ma Non Tardo Verdicchio Castello Di Jesi Riserva。

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