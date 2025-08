Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴!松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔尼藍龍蝦,野菌幽香四溢 最近到訪了澳門銀河裏面的8½ Otto e Mezzo BOMBANA - Macau,目的是為了品嘗三位米芝蓮星級廚師聯手呈現的六星盛宴,說的是香港米芝蓮三星餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA的創辦人兼星級名廚Umberto Bombana親臨澳門,聯同米芝蓮一星餐廳澳門BOMBANA主廚Marino D'Antonio和米芝蓮二星餐廳上海BOMBANA主廚Nicoló Rotella携手炮製以澳洲冬季黑松露入饌的星級盛宴。當晚菜單取名為「三部曲」,配上拿下多個國際級美酒評審獎項的精彩配酒餐單,實在是一切來得太期待。 安坐好後,三位星廚先來打個招呼,當中被譽為「白松露之王」的主廚Umberto Bombana就不用多介紹了,相信大家對他的威水史都耳熟能詳。另外澳門主場的Chef Marino D'Antonio數個月前亦曾經於澳門BOMBANA品嘗過他的廚藝,美味至今依舊難忘。反而是上海BOMBANA主廚Nicoló Rotella是初次見面,外表俊朗的Chef Nicoló原來只有29歲,童年時喜歡在父親餐廳的廚房流連,及後於意大利廚師協會中學習廚藝,畢業後到了多間意大利知名餐廳開始了他的烹飪之旅,之後加入了意大利米芝蓮二星餐廳Il Piccolo Lago,為他的現代烹飪技術打下了深厚根基。2019年有機會到了上海發展,於2023年加入了上海8½ Otto e Mezzo BOMBANA,經過兩年的努力,晉升至餐廳行政總廚一職,年紀輕輕便一躍而成米芝蓮二星廚師,可見實力絕對非同凡響。 侍應為大家送上NV KRUG, Grande Cuvee 167Eme Edition Brut,用芬芳的香檳洗刷味蕾,再享用一點香噴噴的麵包開開胃,為之後的美食做好準備。 Aperitivo – 先來餐前小食,用上北海道帶子入饌,烹煮至半生狀態,保持鮮嫩口感,配上用蔬菜製成的醬汁,置頂放上頂級的魚子醬,配上KRUG香檳一同享用,美味指數立即加倍提升。 Warm Artichoke – 輕輕烤過的雅枝竹,配上菌香滿載的黑松露醬汁,旁邊還有法式蛋黃醬豐富味道層次,吃時刨下澳洲黑松露片,簡單地獲取了大家歡心。配酒有2022 GAJA, CA’MARCANDA VISTAMARE。 Scampo – 一道賣相精緻的菜式,Chef Nicoló用上紐西蘭海鰲蝦入饌,亮點是蝦身部分以細香蔥團團圍著,配上香濃的泰式羅勒醬,吃時海鰲蝦爽口軟嫩,味道帶有一點點東南亞色彩,十分適合夏天享用。配酒有2019 Gulfi, Carjcanti Terre Siciliane。 Raviolo – 同樣來自Chef Nicoló的手筆,水滴形的意大利雲吞,造型超美。餡料以西西里杏仁炮製,置頂放上Oscietra魚子醬,配搭加入醃韭蔥製作的湯汁,吃時杏香滿載,魚子醬能增添菜式的鮮味,好吃得念念不忘。配酒有2019 Santa Barbara, Tardivo Ma Non Tardo Verdicchio Castello Di Jesi Riserva。 下頁看更多美食!



