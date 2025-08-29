米芝蓮一星兼綠星現代法國菜！葡萄柚花竹蝦、炭火烤本地龍蝦、姬松茸A4和牛千層酥，時令食材低語自然之美

加入最愛專欄 收藏文章

最近來到闊別整整一年的米芝蓮一星兼綠星餐廳Feuille食晚餐，餐廳由顧問廚師David Toutain和行政總廚Joris Rousseau携手主理，兩位星廚擅長運用可持續發展的季節性食材，以自然風格呈現出融合現代與傳統兼備的精緻法國菜式，每一次到訪都會帶來新的驚喜。

一步踏入餐廳，率先映入眼簾是一系列簡約而優雅的木質裝潢，當晚我們安坐於私人包廂，房間裏面一樣充滿自然氣息，感覺特別悠閒愜意。

Grains & Seeds

Lamiaceae Seed – Kombucha : 先來品嘗加入藿香籽製作的康普茶，茶底加入茉莉花茶、水、糖和酵母炮製，經發酵兩個月後再加檸檬樹葉調味，一啖入口，味道酸酸甜甜，瞬間胃口大開。

Mustard Seed - Shiso - Sea Grape – 另一道前菜造型十分精美，先把紫蘇葉炸脆，放上海葡萄和芥末籽為菜式引入鮮味，微甜的芫荽啫喱豐富了味道層次，最後加入幼滑的獨活草蛋黃醬和酸奶油，菜式的美味道立即加倍提升。

Sobacha - Comté – Yeast – 用上18個月的Comté芝士做成一口撻，加入蕎麥茶增添輕盈感覺，入口香噴噴，簡單愛上。

Sesame - Eggplant - Black Garlic – 另一款小撻用上茄子製作，配上黑蒜和芝麻，無論味道和口感都十分精彩。

Parsley - Crab - Almond Milk – 之後的菜式融合了番茜和蟹肉，吃時再注入杏仁奶，吃時能嘗到蟹肉的鮮味和番茜的香氣，杏仁奶則讓菜式口感變得幼滑，整體味道平衡得很好。

Roots, Stems & Leaves

Feuille Bread - Dill Pil Pil – 之後來了餐廳的招牌麵包，大廚在麵糰中混入了南瓜籽和葵花籽，口感外脆內軟，蘸一點旁邊用多寶魚菜式餘下的魚骨熬煮而成的綠色刁草「Pil Pil」醬，麵包瞬間變得鮮味滿載，難怪能長期成為餐廳名物。

Kuruma Prawn – 用上新鮮度十足的花竹蝦入饌，口感鮮嫩彈牙，配上酸酸甜甜的葡萄柚，成為了絕佳組合。

Pumpkin Seed – Caviar – 旁邊還放了一款加入了南瓜籽和魚子醬的沙律，正好清新一下吃了好幾道香濃菜式的味蕾。

Wild Fish – 之後來了一道時令的鮮魚菜式，用上紫蘇葉突出魚肉的鮮味，簡單地討人歡喜。

Thai Basil - Green Pea – 旁邊的配襯菜式用了泰國金不換和青豆組成，打成泡沫讓口感變得更加順滑，金不換的香氣為味蕾添上一抺清新。

Sai Kung’s Spiny Lobster – 用上本地龍蝦入饌，炭火烤香後搭配自家製的紅葉酢漿草牛油，還有用龍蝦殼熬煮而成的龍蝦泡沫，讓菜式的風味加倍提升起來。旁邊還有青衣種植的香米，加入發酵辣椒和龍蝦剩餘的部分，用上煙燻油調味，再蓋上一層韭菜泡沫，跟烤龍蝦肉十分匹配。

Potato – 用一層薄薄的香草麵包包裹著烤焗薯仔，讓薯仔的天然香氣得以保留，再配上濃郁的奶油醬和新鮮韭菜調製的醬汁，還有松露牛油和砂拉越胡椒啫喱，吃時加入本地農場新鮮採摘的花與香草點綴，一口吃下，味道層次豐富細膩，能吃到微微的辛辣香氣，好吃得念念不忘。

Three Yellow Chicken – 主菜有兩款選擇，有雞和牛，我們四個人，正好全點分享，先來品嘗三黃雞菜式，廚師先在雞皮下填入羊肚菌與雞腿肉，之後放入烤箱把雞烤至肉嫩多汁，再把雞皮和雞胸肉分開烹調，吃時配上黃酒沙巴翁醬和栗子脆片豐富口感，跟搭配的羊肚菌燴糙米飯完美融合，俘虜了大家的味蕾。

A4 Wagyu Striploin – 另一道主菜是A4和牛，有別一般以牛扒形式上菜，Chef Joris用上薄切和牛方式呈現，加入姬松茸和通菜製成了和牛千層酥，搭配炭火烤製的萵筍和羽衣甘藍蓉，再配上自家製的松針醬，吃時肉香四溢，味道香濃。

Flowers & Fruits

Chili Péyi - Pineapple – Pandan – 來到甜心時間，先有菠蘿和班蘭製作的甜食，帶一點點東南亞風味，身邊朋友十分喜歡。

Banyuls - Fig – Spice – 另一道甜食以無花果入饌，作為喜歡無花果的退休甜男，實在沒有不愛吃的理由。

Origins - Brioche - Black Banana – Vanilla / Marigold – Pollen / Pâte de Fruit – 最後還有幾款餐後點心，為晚餐劃上完美句號。

當晚Signature Menu定價每位HK$1,688。

Feuille

地址 : 中環威靈頓街198號The Wellington 5樓

電話 : 2881 1848







