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英女王經歷了96年的非凡人生，於上周五與世長辭，令人痛心疾首。雖然現時絕大多數君主制的國家，君主只是名義上的國家元首，但是現時仍然有不少王室存在。

「皇室」是指國家君主被稱為「皇帝」或者「天皇」的家族，例如古代中國和日本。而「王室」則是指國家君主稱為「國王」或者「女王」的家族，例如我們熟悉的英國。因此，皇帝的正妻，我們稱為「皇后」，而國王的正妻，則稱為「王后」。而君主制國家的女性君主則是「女王」，例如英女王伊利沙伯二世。本周，讓我們來細數7大最富有王室。

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第7名︰汶萊博爾基亞王室（House of Bolkiah）

汶萊的王室博爾基亞成立於1368年，擁有280億美元（2,197億港元）資產。汶萊王室的財富，主要來自豐富的石油儲備。現年76歲的哈山納，是汶萊的「蘇丹」。「蘇丹」是對伊斯蘭教地方首領的稱呼，有「權力」和「統治」的意思。除了汶萊外，還有印尼、馬來西亞和阿曼（Oman）。

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蘇丹哈山納所居住的宮殿「Istana Nurul Iman」，是世界上最大的住宅宮殿，總面積220萬呎，建造成本高達14億美元（109億港幣）。據傳，哈山納家族擁有7,000輛超級跑車，包括600 輛勞斯萊斯和300輛法拉利，以及數架私人飛機。

第6名︰泰國卻克里王室（Chakri dynasty）

卻克里王室自1782年以來一直統治泰國，擁有高達600億美元（4,708億港元）資產，由皇家財產局管理。現年70歲的泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），稱號「拉瑪十世」（Rama X），於2016年繼承王位。

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泰國王室居住的曼谷大皇宮，曾是暹羅王國的皇宮，建於1782年。雖然泰國王室共有22人，但是核心家族成員只有10位。泰王哇集拉隆功被認為是全球最富有的王室成員，坐擁300億美元（2,354億港元）的財富，包括曼谷市中心的大量房地產、數家泰國主要公司股份以及豪華酒店集團股份。據報導，泰王的投資組合每年收入約30億美元（235億港元）。

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第5名︰英國溫莎王朝（House of Windsor）

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溫莎王朝是現時統治英國以及英聯邦王國的家族，由1917年英王佐治五世宣佈改姓溫莎開始。根據2017年《福布斯》的數據，英國王室的身家估計高達880億美元（6,906億港元），包括具體資產以及家族品牌的價值。根據《星期日泰晤士報2020年富豪榜》，英女王伊利沙伯二世的個人資產為3.5億英鎊（33億港元）。

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哈里王子和梅根於2020年宣布計劃辭去王室成員職位。曾為女演員的梅根，身價估值為500萬美元（3,924萬港元），據報導，她每集《金裝律師》的收入為5萬美元（39萬港元）。哈里王子擁有資產2,500萬美元（1.9億港元），其中大部分繼承自己故母親。

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第4名︰阿布扎比阿勒納哈揚家族（House of Nahyan）

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納哈揚家族是阿拉伯聯合酋長國的六個統治家族之一，自1793年以來一直統治阿布扎比，資產估值1,500億美元（1.1兆港元）。與其他中東王室一樣，納哈揚家族的財富主要來自石油。該家族有200名男性成員，女性成員則人數不詳。

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納哈揚家族控制多個主權財富基金，包括阿布扎比投資局和穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）。現年61歲的酋長穆罕默德扎耶德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）是阿聯酋的總統，亦是阿布扎比國家石油公司的副主席，監督多項能源開發以及戰略實施。

第3名︰卡塔爾阿勒薩尼王室（House of Thani）

自19世紀中葉以來，薩尼家族一直掌管卡塔爾，擁有3,350億美元（2.6兆港元）資產。現年42歲的統治者塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani），在2013年被任命時，是世界上最年輕的君主。

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薩尼家族的資產包括倫敦碎片大廈、倫敦奧運村、哈洛德百貨（Harrods）、紐約帝國大廈、巴克利銀行（Barclays）和英國航空等知名公司的股權。

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第2名︰科威特薩巴赫王室（House of Al-Sabah）

薩巴赫家族自1752年統治科威特至今，財產估計3,600億美元（2.8兆港元）。薩巴赫家族的大部分財產被認為與美國股票掛鉤，尤其是藍籌公司的股份。

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1961年科威特獨立，薩巴赫家族族長成為科威特國家元首。除了由國家元首任命的科威特首相同樣來自薩巴赫家族外，國防大臣、外交大臣、內務大臣及石油大臣等要職，亦由薩巴赫家族成員擔任。據說這個家庭有1,000名成員。

第1名︰沙地阿拉伯沙地王室（House of Saud）

沙地王室是世界上公認最富有的王室，資產超過1.4兆美元（10.9兆港元）。這筆難以想像的財富，分布在這個龐大家族的15,000位成員當中。

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自1744年以來，沙地王室一直統治沙地阿拉伯。現任國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）是前國王的第25子，被認為是家族中最富有的人，擁有180億美元（1412億港元）的財富。隨著英女王的離世，薩勒曼成為世上在位最久的君主。

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