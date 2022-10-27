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最近接連有環保團體向世界知名畫作潑薯蓉或者番茄湯，希望喚起世界各地對全球暖化、能源危機的關注。歷史著名畫作的背後到底有甚麼神秘的故事，引發全球關注呢？遊玩歐洲時，經常接觸藝術名作，今個星期，讓我們細數世界上最昂貴的畫作。

第5名︰《17A 號》—— 2億美元

《17A 號》（Number 17A）積臣普樂（Jackson Pollock）的抽象表現主義畫作，透過將油畫顏料濺到纖維板上創作而成。作品於1949 年面世，使積臣普樂聲名大噪。2015年，作品由對沖基金創辦人簡尼夫格芬（Kenneth C. Griffin）以破紀錄2億美元的價格從大衛格芬（David Geffen）手中購得。

第4名︰《你何時結婚？》—— 2億美元

《你何時結婚？》（When Will You Marry?）是1892年法國印象派畫家保羅高更（Paul Gauguin）的油畫。高更是象徵主義運動的重要人物。油畫原先由瑞士藝術品收藏家施特赫林（Rudolf Staechelin）收藏，並於瑞士巴塞爾藝術博物展出。2015年，油畫被出售予匿名客戶，估計很有可能是卡塔爾博物館管理局，金額估計超過2億美金。

第3名︰《玩紙牌的人》—— 3億美元

《玩紙牌的人》（The Card Players）是法國後印象派畫家保羅塞尚（Paul Cézanne）的作品，被認為是塞尚晚年的傑作。這個系列總共五幅畫，大小和人物各不相同，這幅是唯一的私人收藏。畫作描繪面無表情的商人抽著煙斗打牌。因為當時大多數作品都帶有情緒，所以塞尚缺乏情感、刻畫敘述的作品得到注意。《玩紙牌的人》在2011年被出售予卡塔爾王室，成交價在2.5億至3億美金之間，是當時世界上最貴的畫作。

第2名︰《交換》—— 3億美元

《交換》（Interchange）是荷蘭裔美國畫家威廉德庫寧（Willem de Kooning）的抽象表現主義油畫。庫寧是美國抽象表現主義運動早期的藝術家。畫作標誌著庫寧的繪畫主題從女性轉向抽象的城市景觀，反映了庫寧繪畫技巧的轉變。油畫中心的粉紅色，代表一位坐著的女人。畫作於 1955 年完成，並以 4,000 美元售出。2015 年，畫作以 3 億美元轉售予對沖基金創辦人簡尼夫格芬（Kenneth C. Griffin），是當時最昂貴的畫作。

第1名︰《救世主》—— 4.5億美元

《救世主》（Salvator Mundi）是李安納度達文西（Leonardo Da Vinci）的畫作，將耶穌基督描繪為救世主，與《蒙娜麗莎的微笑》同期，過去曾一度被認為是達文西弟子的作品。2017年，《救世主》以4.5億美元售出，是專家預測的三倍。買家是阿布扎比文化和旅遊部，曾在阿布扎比羅浮宮和英國立畫廊展出。雖然有人認為畫作現時被存放在日內瓦，亦有人認為它被收藏在王子價值 50 億美元的遊艇上，但是沒有人知道畫作現時的下落。







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