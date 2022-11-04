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聖誕臨近，又到了派對的季節！英國雜誌《DJ Mag》訪問了世界各地的派對動物，60萬人投票選出他們最愛的酒吧。看看12月有外遊計劃的你，能否找到心儀的夜生活！







#1 第5名︰德國科隆「Boothaus」







「Bootshaus」在德文中是「船屋」的意思。酒吧的前身是倉庫和造船廠，1991年於在造船廠區以名字「Warehouse」開業，可容納1千名賓客。雖然酒吧不是位於市中心，但是不難乘坐公共交通工具到達。







出色的音響燈光和出名的唱片騎師吸引到不少志同道合喜歡電子舞曲的人。酒吧外面有空地，可以呼吸新鮮空氣。如果你想享受私人空間，亦有不同的房間可供選擇。酒吧門票15歐元起，要注意如果當日有活動，可能要特定的裝扮才可入場。







#2 第4名︰英國倫敦「Printworks」







「Printworks」是「印刷廠」的意思。與Bootshaus相似，Printworks曾是西歐最大的印刷廠，2012年前負責印刷《每日郵報》和《標準晚報》，2017年被改建成酒吧。







酒吧保留了印刷廠的貨車裝卸碼頭、巨型機器、金屬樓梯和工業環境。雖然酒吧專門播放電子音樂，但是偶爾亦有其他類型的音樂，可供跳舞的新聞廳和黑房總共容納6千人。去年秋天，業主決定將場地改建為辦公室。雖然決定遭到音樂界反對，但是計劃獲得批準，意味著今年冬天將是Printworks最後一季舉辦音樂活動，有興趣的朋友要把握最後機會。







#3 第3名︰巴西坎博里烏「Green Valley」







坎博里烏（Camboriu）是巴西的市鎮。酒吧「Green Valley」於2007年成立，最初是在草地停機坪的帳幕派對。派對規模後來發展至節日形式，並融入巴西熱帶雨林，寬闊的舞池被樹木環繞。不但有戶外的激光表演，而且還有國際知名DJ，獨特的經歷令人難忘。







#4 第2名︰美國華盛頓「Echostage」







2012年開業的 Echostage不僅是酒吧，更是演唱會場地，開創電子舞曲界的場所，到場表演過的歌手包括 Cardi B、森史密夫（Sam Smith）和麥莉希拉（Miley Cyrus）等。

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酒吧位於舊倉庫內，空間超過3萬呎的，可容納3,000人。酒吧不但從德國進口最先進的音響和安裝了一個14 x 40呎大型LED熒幕，而且還有專登為舞台而設的室內設計，酒吧內任何角落都能看見舞台。雖然酒吧已經不接受現金，但是侍應仍然接受現金貼士，酒吧內亦有提供提款機。







#5 第1名︰西班牙伊維薩「Hï Ibiza」







伊維薩（Ibiza）是西班牙巴利亞利群島的一座城，人口約5萬。「Hï Ibiza」的前身是1986 年年開張的「Space」，在80年代足足經營了30年才被收購。經歷了一支80人團隊的重新設計和6 個月的大規模翻新後，擁有5,500個座位的「Hï Ibiza」在2017年開張。







酒吧不但擁有三個露天區域、設有多個房間和貴賓區，而且還有「狂野角落」（Wild Corner），設置在男女共用的洗手間中。酒吧的飲品定價12至20歐羅，啤酒和水亦是同價。











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