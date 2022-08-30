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瑰麗酒店彤福軒的李志偉師傅最近認真忙，剛推出完最新的雲南菇菌菜單，現在又設計出「The Macallan x 彤福軒特色餐單」，擁躉們又多個理由再次捧場。酒店的DarkSide酒吧擁有大量珍藏級威士忌，今年父親節也曾推出威士忌品酒體驗。似乎酒店有意成為威士忌愛好者天堂，彤福軒首次推出威士忌配對餐單，便與名氣人氣也高企的The Macallan合作。我有幸於上星期率先品嘗，名威配名廚，有光環有話題性，已令人難忘。

是夜的晚宴於彤福軒的貴賓包廂中舉行，於黃昏時到達，270度落地玻璃窗外的維港景色，已經為是夜加分。未齊人，也先來一杯The Macallan Double Cask 12 Years Old麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌。威士忌的個性與風味大部分由木桶賦予，而The Macalla Double Cask系列便融合了歐洲和美國兩種雪莉桶的香氣，給予耐人尋味的魅力。

The Macallan Double Cask 12年偏向於自美國橡木雪莉桶風味，富有柑橘乾果、蘋果、雲呢嗱、蜜糖和拖肥的甜香，另外，還有歐洲雪莉橡木桶熟成所散發的生薑微微辛香。餘韻如果醬和溫暖的甜品，容易入口，適合由等待朋友開始品味至配搭第一道菜。

威士忌於木桶熟成的過程中，蘊釀出蜜糖或拖肥的香甜，以至肉桂、生薑的辛香，其實與中菜極之搭配。要以中菜將The Macallan Double Cask威士忌的精髓勾勒出來，對李志偉師傅來說更是沒有難度。李師傅曾於多間國際奢華酒店中菜廳掌廚，包括澳門美高梅、美獅美高梅酒店，及香港洲際酒店欣圖軒。入廚超過二十年，水準穩定之餘精益求精，將傳統中菜做得精緻細膩，從沒讓饕餮失望過。

第一道菜有脆薑酥炸田雞腿、蜜汁鮮脢頭叉燒和五香燻鯧魚，脆薑酥炸田雞外脆內嫩，腍滑當中感受到田雞腿跳躍出的肌肉彈力，味鮮可口。而且，碟上沒有多餘的東西，每款食材也做得誘人，配搭田雞的脆薑更是不要錯過，脆口甜香惹味，與The Macallan雙雪莉桶12年淡淡生薑香氣互相輝映。蜜汁鮮脢頭叉燒一貫出色，肥瘦比例完美，軟腍濃郁。而五香燻鯧魚是傳統上海口味，不花巧，卻印象難忘。鯧魚表面脆口，中間卻不乾身，煙縈幽香不俗，與魚鮮平衡，嚐得出李師傅拿控烹調細節的真章。

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