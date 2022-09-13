加入最愛專欄 收藏文章

最近常常回到舊日吃喝玩樂的街道，並非刻意安排，只是巧合，令我這個月經常懷緬過去。早前去了中環Jimmy’s Kitchen舊址新開的廚魔名人坊，上星期，又來到尖沙咀區舊日Jimmy Kitchen所在街道——亞士厘道。亞士厘道其實可說是九龍區的小日本，雖然放眼望去的地舖有不少酒吧，但也有不少日式餐廳，以前還有兩、三間由日本師傅經營、門面隱蔽的居酒屋。對上一次來亞士厘道，起碼以年計。街上氣氛變化不大，只是換了幾間新店。這次，便來到開業只有約三個月的「焰」。

焰的門面為酒吧格局，靠街有張長長的高枱，店內設有吧枱，最吸睛便是牆身的圖案。帶有江戶前浮世繪風格的圖案，令人想起京都的漆器、江湖人物的刺青，還有我最近晚晚追看的動漫《海賊王》「和之國」篇，氣氛十足！

自從搬到港島區，很長時間沒有到尖沙咀區飲酒。剛畢業的時候，也在亞士厘道喝過不少杯Around The World和Long Island Iced Tea，那是只為求醉的輕狂歲月。現在，我對雞尾酒的要求高得多，翻開焰的雞尾酒menu，先試試signature cocktails。

焰真的為打卡而設，招牌雞尾酒Oolong Rock、Old Shibuya、Nihonmachi和Meguro Sakura等，全部用上不同玻璃杯，其中兩、三款更配上迷你芝士蛋糕。約半數雞尾酒以清酒為基調，其餘以威士忌、伏特加和氈酒作基調，加上柚子、雜莓、水果汁或茶，所以較甜身清爽易入口，適合喜歡打卡的女生。雖然我喜歡酒身較重的雞尾酒，也欣賞bar tender能夠調出天然風味和層次。

呷過雞尾酒，便去用餐區。浮世繪圖案繼續伸延，只是色調更明顯地由黑轉成朱砂紅。最有趣，牆上掛了奈良美智的畫作，加添現代感。焰的餐牌就如居酒屋般豐富，有壽司、刺身、串燒、卷物、天婦羅和燒物等等。所以，我選擇可以試勻店中名菜的Tasting Menu。

前菜上枱，真要一讚餐具的選擇，尤其刺身3點的金色碟，前後左右，任何角度打卡都有高成功度。餐廳大部分食材入日本空運，不時不食。九月仍是靜岡番茄的當造期，高糖番茄甜度比起一般番茄高一倍，入口甜美多汁猶如水果。至於刺身3點，有北海道帆立貝、海膽和赤身，當中海膽最為鮮腴鮮濃，富有海水爽活。

下一頁：必食items—魚子醬帆立貝金鯧魚芒果塔、燒伊勢海老、海膽海鮮卷







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動