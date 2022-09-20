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酒吧在疫情的時候沉寂了一段日子，我也大大減少了夜歸。以前每次晚飯後，也會再找個地方喝喝雞尾酒；現在，已習慣吃飽便回家。不過，對飲酒的興致從沒降低，只是將時段提早至晚飯前。在香港和台灣，也有特別鐘情的酒吧，也喜歡探索新酒吧。能打動我的，會帶朋友再去，像以下這三間。提提你，記得做快測！

1. 以一天25小時重溫本土回憶——25：00

原來陸羽茶室樓上13樓在兩、三年前開了間叫25:00的雞尾酒吧，本來已經很少留意入口細細的陸羽大廈，更難發覺當中隱藏speakeasy酒吧。電梯門在13樓打開，便看見25:00的木門，如何開門？賣個關子。室內空間意想不到的寬敞，室內裝修行高檔會所路線，古銅和深藍主色調也帶出復古工業風。酒吧設有長吧枱和梳化位，有種踏入後便捨不得離開的舒適感，叫人忘掉時間，就似酒吧的名字一樣。

喜歡酒吧的名字，25:00（Twenty-fifth Hour），讓我想起在德國Hambury住過的一間名為25Hours Hotel。吃喝玩樂時，快樂不知時日過，總想每天時間多一些。25:00的靈魂人物，即首席bar tender是Kenzo Lee，其兒時「我的志願」為社工，原因是想成為「樹窿」。當時應該沒想過，現在成為bar tender，更容易讓面前每個人盡吐心中情。Kenzo曾於東隅酒吧Sugar和W酒店工作，亦獲得Eden Mill Gin Cocktail Grand Final季軍、Top 10 Young Bartenders季軍及Giffard West Cup Hong Kong 2018亞軍。來到25:00，得到發揮的空間，希望在其手中將雞尾酒提升層次，於是設計出多款獨一無二的雞尾酒之餘，亦創作出Cocktails Tasting Menu——The Journey to 25：00。

The Journey to 25:00包括6杯雞尾酒，每位價錢只是$588，真的未出發先興奮。雞尾酒品味套餐只限於吧枱享用，因為Kenzo希望與客人互動：「在香港，大部人去酒吧都會選擇坐在隱蔽的位置，只與朋友聊天，可是品嘗omakase卻會極力要求坐吧枱。」其實酒吧的bar tender就是餐廳的廚師，只要是有誠意有心，我一向尊重和欣賞，加上要求多多又愛八卦，所以我通常選擇吧枱。

坐到吧枱，留意到一張寫上「0800」的卡片。The Journey to 25：00向香港飲食文化致敬，象徵著早、午、晚餐以至甜品。「0800」應該是中環上班族的早餐時間，對我來說，太早了！酒吧樓下是陸羽茶室，香港一盅兩件的經典地點，所以，第一杯雞尾酒Yum Cha也帶有茗茶風味。以Black Label威士忌作基調，加入冷泡香片、接骨木花、西柚和青蘋果，酒身不濃，茶香馥郁，清香如清晨一抹涼風露水。最驚喜還有自家製的普洱菊花糕，普洱幽香甘醇，菊花芬芳，口味優雅。

第二杯便由早上8時跳到中午12時，午餐時間，竟然是Nothing。此時，人生第一杯cocktail的話題打開，票數最多是Snowball，或者Pina Colada，總之都是一些容易入口的雞尾酒。至於Nothing，即使不是人生首杯雞尾酒，曾擁有夜蒲日子的，年輕時總有喝過。原來Nothing可說是香港原創雞尾酒，Kenzo說：「以前有位香港bar tender去英國飲酒時，當地bar tender調製了一杯cocktail給他。那位英國bar tender十分free style，沒有跟recipe去調製，所以那杯cocktail也沒有名字。香港bar tender回來後，便憑記憶以伏特加和糖去把Nothing製作出來。

早已不會再點Nothing這些cocktails，因為充滿劈場的劣質品味，廉價伏特加、化學糖漿，簡直是噩夢。不過，不得不承認Nothing是酒鬼日記當中的一部分，所以要多謝Kenzo將它改寫提升美化。Kenzo的Nothing先說外型，養眼精緻得多。以冧酒代替伏特加，加添個性風味。除椰子外，亦以燒菠蘿代替化學味菠蘿汁，甜得天然之外，更有童年菠蘿糖回憶。Kenzo先將雞尾酒倒入盛有巴馬火腿和蜜瓜的西式湯碗內，剩餘的再倒入噴灑了玫瑰水的玻璃杯中。湯碗內的Nothing加上巴馬火腿的鹹香和蜜瓜的荔枝香，充滿熱帶海邊椰林樹影的甜香清爽之餘，又像西班牙凍湯。Kenzo認為：「雞尾酒可以多種方式呈現，不一定要在杯內才可叫雞尾酒。」這碗Nothing，太精彩！

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