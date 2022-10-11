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大約半年月前，第一次到灣仔The Hari Hong Kong內的Zoku Restaurant時，已經有份驚艷感。當時品嘗的是沖繩主題的嚐味套餐，每道菜由賣相至口味都有種進入新時代的感覺，加上配對沖繩Gin、沖繩泡盛和沖繩菠蘿酒調成的雞尾酒，傳統當中來點任性，感受到沖繩大藍海的鮮爽外，更打破對當地家庭料理過份沉實的印象。最近，Zoku又再推出期間限定嚐味菜單，主題為南九州與沖繩，我當然再次來訪回味大廚的創意和手藝。

Zoku的室內設將日本傳統融入現代低調奢華格調，不對稱木天花板猶如日本式摺紙藝術，配合赤褐色天鵝絨和暖色皮革家具，色調和諧。Zoku於日文解氏族，中文名為族，從一開始，便以高質食材和獨創性，於當時開得滿城皆是的日本餐廳當中，成為萬綠叢中一點紅。所以鎮店的主廚Edwin Guzman，已經有最大的話題。

來自秘魯的Edwin Guzman曾跟隨當地頂級廚師Gaston Acurio工作，亦曾在今年取得世界50大最佳餐廳第11位的Maido與日籍名廚Mitsuharu Tsumura共事。受到Mitsuharu賞識，更被派往澳門開設Aji MGM Cotai。Edwin喜歡發掘新口味、新技術和新廚師，來到香港The Hari，脫去Mitsuharu的包袱，將多年的日本烹調經驗埋在骨子裏，再將一直以來得到的靈感盡情發揮。

Zoku最新推出的南九州與沖繩縣嚐味菜單，由十月初供應至十一月四日，只於晚市提供，分六道菜（每位$888）和八道菜（每位$1,188），而我選擇了八道菜嚐味菜單。嚐味菜單集結了南九州熊本縣、宮崎縣、鹿兒島和沖繩縣的高質食材，先上枱有三道前菜，包括：宮崎縣和牛配魚子醬、大根及酢橘皮；熊本縣蟹肉薯仔沙律脆皮壽司，以及沖繩縣海螺配日本蒸蛋、魚子醬及三文魚籽醬油漬。三款前菜擺盤極精緻，尤其放在日本木盒上的熊本縣蟹肉薯仔沙律，還有十足藝術擺設的沖繩縣海螺。

單看名字，已足見Edwin配搭食材的心思。每道前菜於口感上也有軟嫩和脆口的對比，以及鮮、甜、酸等味道層次的衝擊。例如一嫩一脆，便有和牛與大根、蟹肉與脆皮壽司、海螺與蒸蛋的配搭。而豐富層次，便有和牛脂香、魚子醬鹹鮮和酢橘皮的果甜清新。而熊本蟹肉配上Edwin最愛的家鄉食材薯仔，沖繩海螺也加上其最愛用料之一醬油，由視覺驚喜至味覺，亦充滿Edwin風格的獨特性，出色！

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