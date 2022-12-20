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Yan Can Taste - Yan Chung

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20/12/2022

23粒米芝蓮星星名廚大膽新概念！Yakifrenchy法國菜做串燒：焦糖海鱸魚串、芥末醬炸牛仔頸！驚喜魚子醬內藏紅蝦、Masala小龍蝦米仔粉

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　　日前世界盃2022決賽阿根廷對法國認真精彩，由上半場打到加時再到十二碼，看得人差點心臟病發。兩隊也踢得精彩！美斯奪得世盃金球獎，可謂實至名歸！我只是湊個熱鬧說說世界盃罷了！雖然也有想到，如果法國捧盃，中環法國餐廳Clarence的老闆兼大廚Olivier Elzer應該會既開心又興奮！其實不用傷心，法國雖然屈居亞軍，但表現也叫人拍爛手掌。

 

來自法國的名廚Olivier Elzer於2022年初開設飲食概念店Clarence。

 

　　想到Clarence，因為餐廳由年初開業，已聽過不少友人好如潮，而兩星期前，終於有機會前往品嘗。Oliver Elzer在香港工作了十多年，早已嘗過其手勢。對上一次是在L'Envol，當時已覺得Oliver的創作力達高層次。Oliver目前已奪得23顆米芝蓮星星，仍然充滿雄心壯志，今年親手開設Clarence，顆拍愛徙Simon So掌廚之餘，更標榜餐廳為餐飲概念店，看來菜式會更加大膽。

 

共同掌廚Clarence的還有Olivier愛徒Simon So。

餐廳位於H Code 25樓，裝修優雅而富藝術感。

 

　　Clarence位於H Code的25樓，有約六千平方呎，分為四個不同用餐區，分別為Raw and Wine Bar、Sommelier Room、The Lounge和主餐區。是夜坐在用餐區的靠窗位置，大館就在腳下。第一次由高空俯瞰大館，加上對面半山的萬家燈火，發現中環也有種山城的浪漫。

 

Raw and Wine Bar

Sommelier Room

主餐區

 下一頁：Clarence玩味菜式—自家製煙燻海鯛魚、黑虎蝦、紅蝦魚子醬

 

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