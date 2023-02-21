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Yan Can Taste - Yan Chung

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21/02/2023Photo: 由作者提供

Sunday Roast：周日做食肉獸！上環英式小酒館抵食烤肉套餐！啖啖炭香肉汁+Yorkshire Pudding，讓味蕾來一趟英倫之旅

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　　今年的農曆新年，有移民英國的好友回港探望親朋好友，聚餐的地方，必選他們最掛念的中菜廳。好友太嘴刁，把英國的中菜批評得體無完膚。我的共鳴感不強，雖然去過英國多次，但我喜歡be a local，除非同行友人要求，否則不會找中菜館填肚。所以，聽著好友說著英國的種種，反而讓我想起倫敦的個性小酒館。最近，上環也開了69 on Jervois Bar & Grill，正正是吸引我的風格。

 

69 on Jervois開在蘇杭街上，與老店形成對比，卻沒有違和感。

 

　　69 on Jervois Bar & Grill開在蘇杭街69號、The Chelsea地下及一樓，在老店當中有新舊交織的衝擊，十分搶眼。小酒館由Ivan Fernie、Simon Mckinless和Paul Hicks所開，我從初出茅廬便認識Paul Hicks，他的生活簡直人羨慕。69 on Jerviois內也充滿三位創辦人的品味和見識，小酒館由室內設計師Stanley Kwok操刀，地下主餐廳可容納28人，木地板配上橙色皮革梳化，很modern。很喜歡達8米高的樓底，坐在窗邊位置，小店也顯得開揚。至於一樓是可包場的Blue Room，而地下另一邊是speakeasy酒吧Behind 69，要找時間來試試。

 

雖然主餐廳只可容納28人，但有空間感之餘，更每個位置也帶有私隱度。

最喜歡小酒館的8米高樓底，在香港屬罕有。

上層的Blue Room主要用作包場。

 

　　69 on Jervois是間英式小酒館，跟上倫敦的潮流，菜式充滿創意和個性。想先來點傳統，時間剛剛好。小酒館本來只開星期一至六，最近加開星期日，推出大英週日烤肉。老闆們和大廚表示，於週日烤肉的習俗可追溯至1485年亨利七世的統治時期，當時的英國人於每星期參加週日禮拜後，便會一起品嘗肉類拼盤大餐。對於食肉獸來說，傳統不重要，最重要是夠豐富。

 

69 on Jervois加開星期日，限定提供大英週日烤肉，食肉獸注意。

 

下一頁：即睇四道菜烤肉套餐食後感 + 創意菜式

 

 

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