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CulinArt 1862在去去年中開業，若不追問1862的意思，不會聯想到餐廳跟煤氣公司有關係。1862正是煤氣公司創立的年份，去年剛好成立160週年，於是與廚藝總監Stanley Wong合作經營CulinArt 1862。可能因為煤氣公司印象入屋，總覺得其廚藝課程以至餐廳菜式，也是以家常為主。其實，太過先入為主。歌手梁詠琪於前年取得的「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」及「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」，也是由煤氣烹飪中心聯同法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier聯辦。

至於CulinArt 1862，Stanley Wong的廚藝令人期待之餘，也經常與話題餐廳大廚合作。最近，Stanley便與同樣有德國血統和相識了三十年的Peter Find，一起推出兩場分別於3月31日及4月28日舉辨的四手聯乘晚宴。Peter Find的手藝，在Heimat開幕初期已品嘗過，他將德國菜精緻化，推向更高更現代的層次，實在值得一再捧場。而上星期有機會到CulinArt 1862，主要品嘗Stanley的手藝。

餐廳位於銅鑼灣禮頓道的煤氣公司樓上，設有獨立門口，扶級而上，像走入精品酒店的大堂。餐廳分為Lounge & Kitchen及Chef’s Table兩部分，以歐陸森林系木色作主調，簡約家具配合富設計感的燈飾，充滿現代型格。是夜在Chef’s Table用餐，大約可容納十多人的Chef’s Table，主要提供Stanley的tasting menu，以及四手聯乘餐單。最主要Chef’s Table的桌子夠大，可以讓Stanley的廚房團隊於客人面前製作壓軸的「甜品畫」。

Stanley是中德混血兒，1982年已經於德國的Commis de Cusine工作，後來於瑞士、南非、美國紐約和澳洲悉尼等多間著名餐廳掌廚，有才華有經驗，還有些藝術家脾氣，對自己要求高，十分德國人。

兩場晚宴分別於CulinArt和Heimat舉行，八道菜餐單當中，Stanley和Peter二人將梅花間竹地呈上菜式。兩晚菜式各有不同，而是夜我將品嘗由Stanley設計的7道菜式。第一道菜有日本桃太郎番茄Momotaro Tomato，選用皮薄且豐盈多汁的日本番茄，配上法國布列尼龍蝦沙律。組合十分經典，卻有自家風格。食材味道十分突出，番茄甜美如水果，龍蝦滑嫩且帶海水鮮活，兩者一起誘發出春夏的清新清爽。

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