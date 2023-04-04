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有沒有試過在一些大時大節吃過的佳餚，好想再次回味，卻要等那一年一度的節日再次來臨？好像農曆新年的蘿蔔糕，雖然一年365日也有蘿蔔糕，但新年的口味就是不一樣，味道特別豐富美味。至於聖誕節，一想便想到的火雞，一年吃一次也夠了！聖誕甜品？對我來說太甜了！我最想回味的，是瑰麗酒店扒房Henry於聖誕時推出過的煙燻燒烤牛肉。原來不少人有同感，所以Henry早前也詢眾要求，現時限定逢星期日晚市提供煙燻燒牛肉晚餐。

Henry位於酒店的5樓，經過晚晚滿座的Bayfare Social，便來到這間美式扒房。皮革梳化、經過拋光處理的黃銅擺設，以及弧形大理石吧台，多多紳士、少少粗獷，充滿男人魅。而且，作為美式扒房，裝修富現代古典的設計感的同時，氣氛也輕鬆，叫人自在。

香港每年也有新扒房進駐，身邊愛吃牛的朋友，到現在仍將Henry列於美式扒房心水清單首位，水準高且穩定是關鍵。總廚Mario Tolentino曾於紐約、洛杉磯、邁阿密和三潘市的米芝蓮星級餐廳工作，經驗豐富，由物色農場牛隻、風乾牛肉的處理手法、燒烤的時間和溫度，以至不同部位不同切法也十分考究。有優質牛肉當然已經贏了一大半，但另一小半，可以做出天堂與地獄的差距。

進入Henry前，便可以看見其國際級的肉類存放櫃，除了西冷、牛柳和肉眼之外，側腹、腰脊和里脊肉等等都有，極之齊全。而Henry採用的牛肉有來自1909年便由McClaren家族照料，經營了四代的44 Farms；還有這次用作星期日煙燻牛肉晚餐的Brandt Ranch牧場100%純種荷斯坦牛（Holstein Cattle）。

來品嘗星期日煙燻牛肉晚餐，坐下不久，Mario便熱情地邀請我和友人到開放式廚房前鑑賞將會成為我們晚餐的牛肉。Mario採用肋眼牛排（prime rib），外層鋪上香草和胡椒等入味，然後以慢火長時間煙燻燒烤。坐在能看見烤爐的位置，便可以不斷看見火光熊熊，誘惑很大！所以，頭盤也要夠吸引力，引開雙眼的注意力。

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