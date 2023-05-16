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在剛剛的澳洲旅程中，與同行旅遊達人朋友聊起兒時看過的澳洲電視旅遊節目，朋友想起王菲梁朝偉的音樂特輯《柏斯毚思我愛你》，而我則想起葉玉卿的《碧泳蕩漾昆士蘭》，完全是暴露年齡系列。剛好這趟澳洲之旅也去了西澳和昆士蘭，首次踏足西澳，當然有新鮮感。至於昆士蘭，印象中已來過三、四次，但想不到藍天白雲間，還不斷的有驚艷的感覺。

萬分榮幸受到澳洲旅遊局邀請到黃金海岸參加ATE23（Australian Tourism Exchange 2023），一個集合全球各地傳媒、賣家的澳洲旅遊盛會。我在展覽中了解澳洲最新的發展、認識參展商和當地旅遊新產品。一連三天的活動，精彩緊湊。而更讓我覺得自己是幸運兒的，是後續行程竟然給我抽中「Whitsundays」這支好籌。於會場內，每個知道我即將前往Whitsundays的人，更會入住私人島Hayman Island，都難掩羨慕的表情，令我更加未出發先興奮，每天每時每刻查看當地天氣，希望 Whitsundays 不會變成 Wetsundays！

Whitsundays 中文叫聖靈群島，由昆士蘭大堡礁地區內74座島嶼組成，而成為全球情侶們一生人想看一次的心形礁，也正正在 Whitsundays。前往Whitsundays，可以從布里斯本、悉尼等城市乘坐內陸機先到主島Hamilton Island。大多數人只會停留Hamilton Island住幾晚，遊玩周邊島嶼。而我的行程，當然非一般。抵達Hamilton Island後便馬上於機場旁碼頭登上豪華郵艇，前往私人島嶼海曼島（Hayman Island）。

海曼島是聖靈群島當中最大的海島，亦是澳洲獲獎最多的度假島嶼。在1947年，澳洲航空業的一名富商用一萬美元買下這座面積1300公頃的小島，當時他只是想要把小島變成秘密度假地，之後小島卻吸引了大量富豪名人，如比爾·蓋茨、羅賓·威廉姆斯等來度假。現在，島上的 Intercontinental Hayman Island 度假村已成為世界知名的奢華度假勝地。

由 Hamilton Island 碼頭登上遊艇一刻，已經感受到作為度假村客人的尊貴。拿過員工遞來的香檳，便坐在面海的半圓梳化位上，真正的度假感真式啟動。遊艇濺起的水花於陽光下劃出彩虹，遠處是一個又一個的寧靜海島。只要有海風，我便不須冷氣。走到遊艇上層，迎風喝香檳，真希望目的地遠止再遠止，別太快到達。

約一小時船程後，便來到Hayman Island。Check-in手續已於遊艇上辦妥，上岸後便乘坐buggy去到我的套房。我入住的是Lagoon Wing的One Bedroom Hayman Suite，打開房門一刻，已覺得這是我這趟旅程當中最愛的住宿。套房設有靠門的飯廳和靠露台的客廳，房間睡床設有夢幻床紗，一道磨砂玻璃之隔便是浴缸。而露台外，便是度假村的巨型泳池Hayman Pool，鑽藍寶藍色彩由泳池伸延向咫尺的大海再到天空。如果給我一個帥哥，整個體驗滿分完美了！

Intercontinental Hayman Island 一共有182間客房、套房、別墅、亭閣（Pavilions）和位於山上最新興建的住宅（residence），因為八卦，參觀了其中一間住宅，簡直是100%的dream house。居高臨下海水正藍的景色是重點，無論走到巨廳、睡房、泳池，都被湛藍包圍。帶我們到住宅的員工說：「曾經有個客人承諾自己的女朋友，要把這個島買下送給她。當然島主沒有把島賣給這位客人，所以那位客人便買下這間住宅送給已成為他太太的女人。」太浪漫了吧！不過，這個故事，最好不要向新婚夫婦提起，否則女的葡萄、男的有難！

整個海島只有182間房，由日出至日落，島上都十分寧靜，沒有半點喧鬧。最吵，只有貪吃的鳳頭鸚鵡（Cockutoo），但牠們那麼可愛，怎捨得趕走。度假村內有 Hayman Pool 和 Infinity Pool 兩大泳池，前者大得像個湖，後者面向珊瑚海，不過，我最愛還是天然的大海。作為私人島，Intercontinental Hayman Island 也坐擁私人沙灘。每逢浪退，走到距離沙灘二、三百米，水深也未及膝。此時，漫步淺水之中，100%可以看見魔鬼魚，幸運的話，還可以與海龜作親密接觸。如果對於自己體力有信心，還可以跟專業導賞員翻山越嶺到無人沙灘Blue Pearl Bay浮潛，再於日落時分參加evening walk尋找野生小袋鼠（Wallaby）。

Intercontinental Hayman Island 有 5 間餐廳，包括 Pacific、Amici、Aqua、Bam Bam和Grove Boutique & Cafe。早餐在沙灘旁的 Pacific 享用；午餐建議到位於無邊際泳池前的 Bam Bam，在海島風情下歎惹味輕食；至於夜晚，推介有氣氛有格調的意大利餐廳Amici，澳洲新鮮食材配上意式重於發揮原汁原味的烹調技巧，無論意粉、薄餅或羊架，配上葡萄酒，極醉人！

雖然在Intercontinental Hayman Island只是短短留了兩晚，但天空與海水交織那片藍、夜空上的南十字星、害羞怕人的魔鬼魚，甚至吵人的鸚鵡，我會記一輩子！

Intercontinental Hayman Island

價錢

入住 Intercontinental Hayman Island：每晚每房由AUD$732（約HKD$3,821）起

入住 Bedroom Suite Lagoon View：每晚每套房由 AUD$1,023（約HKD$5.340）起，價錢包括每日早餐

交通

Hamilton Island乘坐郵艇每位單程AUD$210（約HKD$1,096），船程約1小時

私人直昇機，二人單程AUD$970（約HKD$5,063）、四人單程AUD$1,940（約HKD$10,125），機程約15分鐘

網址：haymanisland.intercontinental.com







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