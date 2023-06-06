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還記得去年疫情未完時，澳洲領事館請大班傳媒到其官邸相聚，當時的美食由The Arcane Collective餐飲集團旗下中環餐廳Moxie安排。雖然當日為cocktail party，菜式以small bites形式提供，但菜式精緻度、用料講究，以至味道層次，也打破派對食物的固定印象。Moxie相當有口碑，大廚Michael Smith的受歡迎程度就如Netflix泰國電影《飢渴遊戲》當中的名廚般，富豪名人都渴求邀請他為家中宴會掌廚。當然，Michael絕對沒有戲中名廚的無情不仁，更致力支持推廣可持續採購的海鮮。

是徇眾要求，也是達成Michael的夢想，The Arcane Collective最近推出全新的到會服務企劃Victuals by Moxie。餐飲集團的創辦人，亦即米芝蓮星級名廚Shane Osborn十分支持其門下主廚Michael的理念。兩人希望在提供到會服務的同時，也支持由本地以至全球的獨立農夫、漁民及食材供應商等等對美食作出貢獻的人。親身感受才有說服力，前星期，有幸登上豪華遊艇，體驗Victuals by Moxie的到會服務，才發覺自己一直限制了對於到會的想像。

從中環9號碼頭登上X95 Yacht，通過船尾柚木甲板平台登入猶如六星級酒店lounge的室內，格調典雅奢華，叫人大開眼界。遊艇下層有多間套房，上層為駕駛艙及巨型露台，船頭露台更設有按摩池，簡直是水上超級豪宅。租用半天價錢？不好意思了！船主只會將愛艇借給友人，如Shane Osborn，並不開放租用。而且，當日重點是Shane Osborn和Michael Smith親手烹調的到會美食。

於遊艇的開放式廚房內，更見Shane和Michael的默契。Shane於年僅29歲時，便於倫敦擔任Pied à Terr期間，成為首位帶領餐廳獲得米芝蓮星級的澳洲主廚。其後獎項和殊榮，多如銀河星星，魅力非凡卻平易近人。至於來自英國高雲地利城的Michael Smith，進入The Arcane Collective後便備受重用，2019年被任命為Arcane主廚，2021年開立集團旗下的Moxie，開始大量灌注環保意識於其飲食哲學當中。而全新的Victuals by Moxie，亦主打可持續發展及以食材為主導的烹調方式。聽上去有點沉悶，所以Michael會先征服你的味蕾。

近距離看著Shane和Michael烹調和擺碟，畫面很治療。先來一些小食，因為Shane於西澳珀斯出生和成長，Victuals by Moxie的餐牌上也選用了不少澳洲食材。好像「軍曹魚韃靼、蜂蜜、澳洲手指青檸」，以匙羹奉上，一口一件，清爽清新。軍曹魚韃靼柔軟鮮美，蜂蜜微微帶甜，將魚油鮮美輕輕提升，澳洲手指青檸酸香。小小一口，各食材原味層次鮮明，可以慢慢細味。

小食還有「煙燻水牛芝士迷你撻、桃子、菊苣、杏仁」，完全打破水牛芝士的沉悶配搭。撻皮薄脆，整件放入口，先有份迷人烤香，是由煙燻水牛芝士和杏仁合奏出的香氣，桃子和菊苣的清香發揮平衡作用，美味。另外，「鷹嘴豆餅、西澳蜡花、紅椒堅果醬」和「韭菜紫菜卷、濱藜、小蘿蔔」，分別帶點中東和日本風味。五件小食，有五種不同風味。派對小吃，並非只是香檳的大配角。

要選出當中最喜歡的小食，不難，非「費裏曼圖八爪魚、西蘭花苗、檸檬香桃木」莫屬，因為我剛剛去過西澳的費裏曼圖（Fremantle）。在費圖曼圖，差不多每間餐廳和酒吧的招牌餐也是費裏曼圖八爪魚，甚至去到昆士蘭的高級餐廳，也會標榜採用費裏曼圖八爪魚。Shane在遊艇的巨型露天上燒烤八爪魚，風味十足。費裏曼圖的八爪魚特別軟綿，富有海水鮮味而不過鹹，配上西蘭花苗和檸檬香桃木，恍惚回到西澳湛藍的海邊，咀邊沾上海風的味道。

前兩個星期，氣溫還沒像今周般熾熱，主菜在上層甲板享用。「烤蘆筍、蛋黃醬」採用了法國露筍、澳洲蛋，以及澳洲原住民常用的食材——西澳蜡花（Geraldton wax）。小食鷹嘴豆餅當中也運用了西澳蜡花，這種植物生長於沙灘上，口感帶爽，味道有海水風味，還有微微鹹爽，可說是百搭的調味。至於「泰式涼拌配大樹菠蘿、花生、芒果」，主角是以大樹菠蘿製成的素肉。成份天然的素肉在口味在味道上也十分meaty，有點像牛肉，加上花生和芒果，惹味香胃！

兩位大廚十分合拍，上菜的節奏也流暢。甜品有「蛋白脆餅、香草奶油、澳洲蘋果、草莓」，蛋白脆餅做得鬆脆，甜而不膩，還有蛋白香，再配搭春夏水果和輕盈的奶油，出色。至於澳洲差不多每間烘焙店也有提供的Lamington，通常又甜又乾，而Victuals by Moxie的「巧克力椰蓉蛋糕、澳洲梅子」終於為Lamington平反，原來Lamington可以不死甜，而中間的蛋糕也可帶有濕度，鬆化不乾，配咖啡或茶最好不過！

Victuals by Moxie

預訂：6439 2950 Ms Anna Masurel

電郵：anna@thearcanecollective.com







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