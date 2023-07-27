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兩個月前去了一趟泰國東北的烏隆塔尼（Udon Thani），即使去過多次泰國，這名字還是十分陌生。烏隆塔尼是烏隆府（Udon）的首府，亦是泰國第六大城市，與孔敬、烏汶叻差他尼和呵叻府一起被稱為「依善（Isan）四巨頭」。整個旅程，經曼谷轉機到孔敬，於孔敬逗留一晚，再乘1.5小時車來到烏隆塔尼逗留兩晚。孔敬充滿鄉郊樸純氣息，烏隆塔尼相比起來多份市區感，市中心有個商場，晚上的夜市延綿一公里，十分熱鬧。但比起曼谷甚至清邁，絕對稱不上多采多姿。那為甚麼我會來到烏隆塔尼？很簡單，為食！

就像大江南北有不同菜系，泰國每個地區也有不同美食。雖然不少也集中到大城市曼谷去，但口味因城市人及大量遊客而改變，甚至某些菜式因不被接受而淘汰。更重要，城市沒法取得最新鮮的地道食材。好像泰國東北的依善美食，個性強烈，但城市人卻嫌過份濃烈。

其實泰國有不少經典菜式也是來自依善，例如青木瓜沙律，可是來到曼谷或香港已是變奏。正宗口味應該要加入淡水蟹仔、大量香料辣椒、田螺，還有依善家家戶戶必備的重口味發酵魚露。另外，炭火燒雞翼和芒果糯米飯也是依善名菜，只是被概括為泰國菜。近年，不少本來離鄉別井的依善人再次回到家鄉，原因是吃不慣城市中變了樣的家鄉菜，而且也買不到新鮮家鄉食材自己烹調。返鄉下，有人歸田園居開農場，也有在烏隆泰尼開設Samnay & Sons的兩兄弟，把依善美食帶進fine dining的境界。

位於烏隆塔尼的Samuay & Sons距離中心地區只是10分鐘車程左右，門外草木扶疏，落地玻璃窗加上原木家具，像個溫室。餐廳由加州三藩市回流泰國的兩兄弟Num和Joe創立，由Num負責掌廚。Chef Num於三潘市曾任職米芝蓮星級餐廳，即使曼谷有餐廳想招攬，他仍是決定回到自己出生成長的地方開設中高檔路線餐廳，希望更多人關注和認識依善菜。餐廳已經步向成功， Samuay & Sons已奪得米芝蓮比必登推介，50 Best推出的網站《50 Best Discovery》指餐廳吸引了國際美食家的注意，而擁有近千萬訂閱的YouTuber食家Mark Wiens更形容餐廳為「most exciting restaurant in Thailand」、「當中美食無法在泰國其他地方品嘗得到」。

Samuay & Sons大部分食材都在一百公里範圍內養殖和種植，真正farm to table，連魚子醬也要用華欣出品。由孔敬到烏隆泰尼，其實已經嘗過兩、三間地道正善餐廳，令我大開眼界，也驚喜了味蕾。我一向支持正宗，加上受得起重口味，所以每道菜也吃得津津有味，連導遊也忍不住問：「你是泰國人嗎？」「你還吃得下？」新鮮的食材，堅持不變的烹調，吃過便不會忘記。以為已開始熟悉依善菜，來到Samuay & Sons，由視覺到味覺，再次受到衡撃。

這次品嘗Samuay & Sons的tasting menu，每位約六百多港元。如果同樣的餐單放在曼谷，應該價錢起碼多一倍。先上枱的，有welcome drink外，還有新鮮得飄出田園香的泰式香草和瓜菜，可能因為依善天氣炎熱，當地人喜歡生食蔬菜、香草、瓜果和鮮花，甚至炒熟來吃。

接著上枱有Bruised long bean／crab salad／fried green papaya，可說是青木瓜沙律的變奏。菜式賣相十分精緻，蟹肉是當地的淡水蟹仔，並非海蟹，鮮甜得更加細膩。一口吃下，十分清新。說好的重口味呢？慢慢來，先讓尖舌準備！

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