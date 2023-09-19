Travel & Dining

Yan Can Taste - Yan Chung

加入最愛專欄　 收藏文章　

19/09/2023Photo: 由作者提供

首爾新酒店 | 韓國網民大愛打卡浴缸 + 擁抱天際線高空酒吧餐廳！由下午茶到自家養殖天然蜂窩雞尾酒，再到濟州海螯蝦海鮮意粉，偷得浮生半日閒

#蜂蜜 #首爾 #韓國 #旅遊 #美食地圖 #下午茶 #吞拿魚 #Food Map #美食 #旅行 #曲奇 #炭燒 #澳洲和牛 #牛柳 #大醬湯 #可持續海鮮 #0+3 #希爾頓逸林酒店 #板橋區 #DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo #IPA啤酒 #即點即製 #蜂蜜反烤蘋果塔 #Apple Tarte Tatin #Demeter #Caffe #濟州海螯蝦 #天台養蜂場 #龍蝦周打湯 #Nyx-Skylight Rooftop Bar & Restaurant #天然蜂窩雞尾酒 #韓國吞拿魚 #DJ打碟

　　疫情之後，改寫了很多人對旅遊的定義！假期雖短，也不須將行程填滿，只想給自己好好休息。所以我剛剛完成的四日三夜首爾之旅，也沒有前往江南區，而留在有韓國矽谷之稱的板橋區。這次入住的首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）開業只有兩、三個月，即使距離江南區須二、三十分鐘的士車程，但也成為首爾型人的話題。除了因為酒店「尊貴轉角客房」的浴缸極之IG-able之餘，亦因為頂層的Nyx酒吧餐廳帶領了不少飲食潮流。那幾天，我沒去打卡cafe當遊客，而像local般在酒店staycation，在Nyx享用過午餐、下午茶、happy hour和晚餐，原來這種度假很適合我！

 

首爾板橋希爾頓逸林酒店於兩、三月前開幕，成為首爾人偷得浮生半日閒、暫離煩囂的地方。

酒店「尊貴轉角客房」的浴缸大受韓國網紅歡迎。

 

　　DoubleTree by Hitlton很適合愛吃的人，辦理入住手續時，接待員已經會送上熱烘烘的曲奇。拿在手上，十分溫暖！放入嘴裏，脆香幸福！可以多拿一塊嗎？「可以啊！入住期間可以隨時來接待處取曲奇，多少塊也沒問題！」另外，我也很欣賞酒店早餐提供的「comfort food」。在韓國，有即叫即煮、滾熱辣上枱的韓式大醬湯，豆香豐層次，鹹香微辣惹味，是地道不裝作的美味。

 

DoubleTree by Hilton招牌曲奇的recipe已差不多沿用了約50年，期間即使微微改良，還是保留了那最經典最古早的曲奇香氣。

早餐設有即叫即製comfort food，韓國代表有大醬湯。

 

　　酒店有全天侯餐廳Demeter、提供麵包糕點咖啡和韓式刨冰的Caffe，還有位於頂層25樓的Nyx-Skylight Rooftop Bar & Restaurant。餐廳三面均設有落地玻璃窗，擁有270度景觀。腳下是片小森林，伴著板橋的低調的天際線，甚至看見遠處的首爾樂天世界塔。太陽高照時，外面被綠意包圍；當夜幕低垂，不遠處的燈火散發溫馨。

 

位於酒店頂層25樓的Nyx-Skylight Rooftop Bar & Restaurant。

 

下一頁：Bee My Honey下午茶、天台養蜂場、雞尾酒Honey Beam

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On Yan Can Taste
You May Also Like
#蜂蜜 #首爾 #韓國 #旅遊 #美食地圖 #下午茶 #吞拿魚 #Food Map #美食 #旅行 #曲奇 #炭燒 #澳洲和牛 #牛柳 #大醬湯 #可持續海鮮 #0+3 #希爾頓逸林酒店 #板橋區 #DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo #IPA啤酒 #即點即製 #蜂蜜反烤蘋果塔 #Apple Tarte Tatin #Demeter #Caffe #濟州海螯蝦 #天台養蜂場 #龍蝦周打湯 #Nyx-Skylight Rooftop Bar & Restaurant #天然蜂窩雞尾酒 #韓國吞拿魚 #DJ打碟
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#ArtInvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#Items#露背
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share