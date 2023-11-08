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對上一次到壽司芳，好像未夠半年前。上星期又去支持Hiroki先生，除了因為他已把頭髮由粉紅色染成粉藍色，而且於秋季推出時令太湖大閘蟹餐單外，最重要原因，是他正式宣佈移居香港。訪談之間，聽得出他十分喜歡香港地和香港人外，亦對香港的餐飲業充滿信心：「香港人好crazy！」這頓午餐，邊吃邊聊邊喝，盡興！

Hiroki先生現在於大阪、台灣、香港和深圳也有分店，還記得數月前，Hiroki先生還沒公布他打算日後定居的地區，那時還擔心香港omakase生意比起疫情時沒落，他會將香港剔除在選擇以外。米芝蓮二星大阪店到現時仍是預約困難店，Hiroki先生表示有85%的客人也是外國遊客，而當中香港人佔最多比例：「日本人較為傳統，追求地道正宗。香港人接受程度高很多，懂得欣賞我的創意。」香港人愛Hiroki先生，Hiroki先生也愛香港人，所以決定移居香港。

香港地，究竟哪一點吸引Hiroki先生？答案是人。「眾多地方客人當中，香港人最可愛最瘋狂。喝酒喝得瘋狂，玩也玩得瘋狂，也容許我發揮創意。在香港，我感覺活力充沛，玩得最開心！」另外，Hiroki先生一向喜歡將不同國家的美食元素融入其料理當中，身處香港也容易取得世界各地，如歐洲和北美的食材，給他更多靈感和創意空間。Hiroki先生說：「香港是我的家！」謝謝你愛香港！

至於香港omakase的熱度大不如前，Hirok覺得不能用這段時間作比較，香港人仍是熱愛Omakase，而且只要餐單有個人特色，便不怕被淘汰。想一想，也真的沒有多少位日籍大廚如Hiroki先生般大膽。好像將太湖大閘蟹融入日本料理當中，可能有不少香港的居酒屋設計過一、兩道菜式，但創作成大廚發辧餐單，更是由日籍名廚主理，香港應該找不到第二家。

是日提早來到壽司芳，已看見廚師們密密拆蟹粉：「這個月還是吃乸，下個月吃公了！」其實公乸我也愛吃，最重要是拆蟹拆得徹底。看見廚師們拆出的蟹粉當中有軟膏也有硬膏，與蟹肉分得清清楚楚，便知等下品嘗的料理不會令人失望。

第一道菜是芝麻菜醬豆腐鮟鱇魚肝，喜歡Hiroki先生的料理其中一點，便是他不會拘泥於日本菜清淡的形象，而做出香口惹味的料理。香港人就是愛惹味，胡麻豆腐忌廉配上鮟鱇魚肝，再配以芝麻菜，即火箭菜汁，清香加濃鮮，味道醒神。

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