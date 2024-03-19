金鐘酒店頂層靚裝餐廳！米芝蓮星廚監修：原條鹽焗鱸魚、西班牙燉飯、烤意大利青瓜，嘗出地中海清新海洋風味

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金鐘Upper House頂層49樓的Cafe Gray Deluxe在2020年12月31日結業，主要原因是構思餐廳的Gray Kunz於當年去世。感覺可惜！Cafe Gray Deluxe於2009年開業時，高空靚景、型格裝氛，加上當時具新鮮感的casual fine dining概念，也成為了城中熱話。那些年，還未有打卡文化，我也經常與閨密上來飲酒聊天。酒店頂層位置於2021年初便換上新餐廳——Salisterra，可是遇上一波又一波的疫情，然後外遊潮。上星期，終於「重遊舊地」，品嘗新任廚藝顧問設計的新菜單。

餐廳名字由拉丁語 Salis 和 Terra 組成，Salis 意指 「鹽」，Terra 則有 「土地」 的意思，兩字結合在一起，代表向地中海豐富資源致敬。餐廳充滿法式小餐館的輕鬆寫意，室內分別以赤陶橙、泥土酒紅、礦物藍、土灰綠松及琥珀焦糖等，營造出五個各具個性的空間。最華麗要數主用餐區，當中五米的藝術吊燈裝置，以超過80盞剔透玻璃飾燈點綴，將維港璀璨由外延伸至內。另外，還注入了香港元素，如高聳的銅雕門，構圖大膽的幾何形狀，以及抽象描繪出的香港天際線，與窗外景色互相輝映。

Salisterra最近迎來Ricardo Chaneton擔任廚藝顧問，他擁有意大利血統，曾於西班牙德尼亞白色海岸（Costa Blanca），以及法國蔚藍海岸地區芒通（Menton）吸取豐富烹調經驗，充滿地中海的靈魂。最為人津津樂道，便是Ricardo曾長期擔任米芝蓮星級餐廳Mirazur（2019年世界最佳餐廳榜首）主廚，亦於Quique Dacosta於西班牙同名米芝蓮三星餐廳擔任副主廚。來港後，聯手餐飲集團JIA Group開設開創性餐廳MONO，將拉丁美洲飲食文化帶上更高層次。MONO開幕不久，已大獲好評，更獲得米芝蓮一星殊榮，以及名列亞洲50最佳餐廳。現在擔任Salisterra的廚藝顧問，令人期待！

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