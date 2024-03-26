到尖沙咀炭火燒秘店「嘗」櫻！九州名廚巧製櫻花菜單：春野菜廣島蠔海膽湯鍋、金柑櫻花平打烏冬、鹿兒島A5和牛海膽朴葉燒、日本櫻葉雞脊柳，為味蕾添上花香春意

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日本已經踏入櫻花季，好想賞櫻，也好想嘗櫻。現在日本的甜點店、咖啡店和伴手禮店等等，應該已紛紛推出櫻花主題美食和飲品，店內店外染成粉紅色。在香港，也可以嘗櫻，尖沙咀棉登徑上的博多串燒及宮崎炭火燒專門店——木戶，於今個月推出櫻花餐單。主廚木村先生應該也十分懷念日本的櫻花，櫻花通常配上甜品，他卻將櫻花元素配搭上日本各地春日時令食材，好像德島阿波酢橘雞、秋田煙燻蘿蔔，還有廣島蠔。多約幾位友人一同「嘗」櫻，可以感受日本由南至北的春日氣息。

木戶位於尖沙咀小京都棉登徑上，面積為1,000平方呎，可容納43位客人。裝修富有傳統日本元素，亮點之一，是將入口打造成日本古時小型劇場入口般，象徵著由外面的世界進入另一新領域。室內配合木材元素打造出的深色系溫暖氛圍，加以橙紅及深橙色調，帶出強烈的對比。加上氣氛十足的開放式廚房，更有置身日本的幻覺。

木戶主打博多串燒及宮崎炭火燒，採用明爐炭火燒烤。菜單以招牌雞肉串燒作為賣點，還特別從日本奈良引進「大和妃子雞」作重點食材。除了串燒，亦有一系列串炸美食。而今次再訪，主要品嘗由主廚木村潤一郎設計的櫻花餐單。

來自九州宮崎的主廚木村潤一郎，於廚師專門學校畢業後，便晉身當地著名酒店的和食部修業，後來加入廚師專門學校執教。2009 年離開日本到中國，為廣東省内的日本料理店提供顧問及料理指導服務。而其主打菜式之一「元祖宮崎南蠻雞1956」，其實是由九州宮崎著名食府「Ogura」(おぐら) 經營者，即木村的父親參與開發。南蠻雞後來風靡日本，成爲知名的國民美食，木村先生當然也將這份家族秘方帶來香港。另外，木村先生亦擅長烹調宮崎與九州鄉土料理，配上時令食材，如這次的春日櫻花餐單。

櫻花很美，視覺效果完美。可是以櫻花入饌，難道很高。木村主廚卻在今個春季設計出多款櫻花菜式，令人期待。先上枱有日本櫻葉漬半生熟鷄柳，木村先生選用德島阿波酢橘雞，其飼料中加入酢橘的果皮，令到肉質更加柔軟。薄切的阿波酢橘雞，配以櫻花葉及櫻花熟成數天，入口除了雞鮮外，還隱若散發出淡雅果香，與櫻花微啟酸度帶出春天氣息。

然後有宮崎日向夏春野菜豚肉沙律，主廚採用的鹿兒島茶美豚，是由飼料中加入綠茶粉和甘薯飼養而成，賦予了豚肉清爽的風味。而且豚肉細嫩無渣，肉汁豐盈。加上宮崎日向夏製作成沙拉，簡單甜美的柑橘香氣，配上經過嫩化處理、鮮爽不膩的豚肉，很清新！另外，木村主廚新鮮磨成的自家製胡麻醬汁，新鮮磨成 ，讓整道沙律更富層次。

下一道侍（SAMURAI）香料納豆，靈感來自日本傳統早餐食物——納豆。 這道菜式以納豆為主角，加入日本吞拿魚蓉，以及鱈魚的內臟，味道和顏色頗像泡菜，再配上日本大根漬物、秋葵、芝麻及葱，最後以紫菜包裹起。 口感上添了外層脆口，內層軟嫩的口感，減低納豆黏稠的感覺。味道上，惹味香口，完全為納豆的納悶感平凡。

然後有忌廉芝士魚子醬伴櫻木燻製秋田漬物，煙燻蘿蔔漬是日本秋田縣著名漬物，與一般醃漬蘿蔔不同之處，是當中帶有幽幽煙燻香氣。煙燻蘿蔔漬配以忌廉芝士，還有濃濃海洋風味的魚子醬，奶香、鹹鮮，再加上櫻木煙燻香，十分衝擊。

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