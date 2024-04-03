Travel & Dining

Yan Can Taste - Yan Chung

加入最愛專欄　 收藏文章　

03/04/2024Photo: 由作者提供

跑馬地名物Pizza：米芝蓮必比登推介Little Napoli！黃番茄醬豬肉腸煙燻芝士、超香水牛芝士活火山滋味、邪惡炸意式餡餅，百分百正宗拿坡里風味

#薄餅 #Little Napoli #Pizza #拿坡里Pizza #拿玻里薄餅 #米芝蓮 #米芝蓮必比登 #石窯爐 #正宗拿坡里薄餅協會 #50 Top Pizza Asia-Pacific #開放式廚房 #AVPN #地方特色傳統認證 #STH #Margarita #Vesuviana #DOP #炸意式餡餅 #新鮮香草 #Cosacca #牛至 #酥皮餡餅 #焗意式三文治 #美食地圖 #Food Map #親民美味 #食家精選 #美食 #跑馬地

　　跑馬地的這間Little Napoli在疫情時候開幕，第一次來，已經喜歡上這小店。雖然香港有不少標榜提供正宗拿坡里薄餅的餐廳，但到目前為止，我還是最愛Little Napoli。小店今年終於得到米芝蓮必比登推介，可喜可賀，實至名歸！所以，上星期便與友人去回味了！

 

小店主打外賣，設有一張高枱，可與三五知己「包場」歎薄餅。

Little Napoli由來自拿坡里的Gavino Pilo主理，大廚出生已夠正宗拿坡里。

 

　　其實Little Napoli早已獲得不少獎項，早已連續2年躋身意大利評審的「50 Top Pizza Asia-Pacific」，而去年更排名第21。大廚Gavino Pilo在剛剛11月底，於阿聯酋阿布扎比舉行的國際飲食展（ADIFE）擔任國際薄餅評審團之一，今年Little Napoli還奪得米芝蓮必比登推介，十分架勢！

 

跑馬地小小的店子內臥虎藏龍。

 

　　Little Napoli開揚的開放式廚房的牆身鋪上由拿坡里運來的藍白圖案陶磚、擺放了由拿坡里運來的石窯爐，總廚Gavino Pilo來自拿坡里，連長柄金屬鏟也要拿坡里出品，整間店子就像從拿坡里搬過來一樣。小店主打外賣，只設有一張高枱，薄餅出爐，可以或站或坐輕鬆享受，滲滿意大利南部寫意。

 

　　在意大利，愈往北部走，薄餅餅皮變得更薄更乾脆，像餅乾一樣，有人稱之為羅馬式薄餅。在香港，很容易先入為主，認為薄身薄餅便應該乾身脆口。其實，外酥內濕軟的拿坡里薄餅，才是最正宗最傳統的薄餅。不是吹水，而且有協會認證。意大利人對美食態度認真，作為薄餅發源地的拿坡里，早已有「正宗拿坡里薄餅協會AVPN（Association Verce Pizza Napoletana）。協會在2005年更向歐盟申請屬於「拿坡里薄餅」的地方特色傳統認證STH（Specialita Tradizionale Garantita），唯有符合STG的所有條件，才可稱之為正宗的拿坡里薄餅。

 

唯有符合STG的所有條件，才可稱之為正宗的拿坡里薄餅。

 

　　符合STG正宗拿坡里薄餅的條件絕不簡單，包括不可使用擀麵棍，只能靠雙手的手掌和手指展開麵糰；麵糰重量不可少於180克，也不可多於250克；窯爐氣溫介乎於400至480度之間，烤一個薄餅的時間維持於60至90秒，以及薄餅中心的厚度不可多於0.3cm等等，在Little Napoli便能看見完美例子。

 

窯爐氣溫介乎於400至480度之間。

麵糰重量不可少於180克，也不可多於250克。

 

薄餅中心的厚度不可多於0.3cm。

 

下一頁：更多Little Napoli的介紹、精彩美食

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

Luxury Watch Trends for 2024
More On Yan Can Taste
You May Also Like
#薄餅 #Little Napoli #Pizza #拿坡里Pizza #拿玻里薄餅 #米芝蓮 #米芝蓮必比登 #石窯爐 #正宗拿坡里薄餅協會 #50 Top Pizza Asia-Pacific #開放式廚房 #AVPN #地方特色傳統認證 #STH #Margarita #Vesuviana #DOP #炸意式餡餅 #新鮮香草 #Cosacca #牛至 #酥皮餡餅 #焗意式三文治 #美食地圖 #Food Map #親民美味 #食家精選 #美食 #跑馬地
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#親密#Gym Come True
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share