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Yan Can Taste - Yan Chung

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23/04/2024Photo: 由作者提供

尖沙咀極高性價比意日割烹料理！$898八道菜嘗味餐單：吃盡貴妃蚌配北海道馬糞海膽、吞拿魚腩鮭魚子黑松露多士、原隻紅蝦、日本A5和牛、櫻蝦甘鯛釜飯！留港消費吧！

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　　今個月初至月中，正值日韓櫻花盛開的日子，很正常地IG和FB出現大量櫻花照片。但最令人意外的，是「#留港消費」竟然成為熱門hashtag。的確，現在不少港人喜歡北上消費，但在自己生活的城市吃喝玩樂，也變得難能可貴，好像忘記以往與朋友共聚、拍拖、下班消遣也是「#留港消費」。北上消費，或不想消費，最大原因也是因為性價比。若覺得香港的飲食業不爭氣，希望這次推介的Stella Kappo可讓你不再悲觀。

 

 


Stella Kappo位於商場3樓，門口有隱世小店的感覺。

 

　　Stella Kappo位於尖沙咀的The One 3樓，位於商場當中，門口卻不算顯眼，有隱世小店的感覺。踏入餐廳，一秒由香港商場走入東京割烹料理餐廳。餐廳的主體為開放式廚房連吧枱，另外靠牆的地方也設有散枱。而最討女生歡心，便是戶外露天平台的數個透明帳幕，像個巨型水晶球，夜晚更覺浪漫。不過上星期太陽熾熱，還是選擇坐在吧枱位置，歎著冷氣欣賞廚師們認真製作料理的過程。

 

 

 


餐廳的主體為開放式廚房連吧枱，另外靠牆的地方也設有散枱。

 


店內有不少清酒選擇。

 

 

 


最愛女生歡迎便是戶外露天平台的數個透明帳幕，晚上氣氛更加浪漫。

 

　　開放式廚房的格局中日合璧，雖然設有串燒爐，但坐在吧枱上，完全不覺油煙。吧枱座位舒適，唎酒師為我端來一杯有汽清酒，呷一口，十分清爽，很chill。這種環境和氣氛，品嘗串燒和意大利日本Fusion菜，如果在中環區的話，套餐應該至少四位數字，午餐也起碼三、四百吧。拿起餐牌，差點懷疑雙眼，3道菜午餐每位只是$168，至於5道菜晚餐每位$568，8道菜晚餐也不過每位$898。日本菜來說，我還是對香港餐廳有信心，北上消費的話，即使同一價錢，也未必有同一質素。而且，Stella Kappo的兩位大廚不簡單！

 


午市餐單

 


串燒及一品料理餐單

 


晚市餐單

 


晚市嘗味菜單3款sake pairing加$228、5款sake pairing加$338

 

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