淺水灣人氣半自助Brunch！ 無限暢飲法國香檳名莊佳釀、任食鮮美阿拉斯加帝王蟹腳、日式鮮鮑魚！軟嫩鮮濃烤美國西冷牛排、魚油豐腴血橙汁慢煮三文魚

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搬到港島東區之後，在天氣好的日子，偶爾也會到淺水灣海邊走走。除了十年前開幕的商場外，整個淺水灣跟90年代好像沒有太大分別。沙灘上依然看見不少遊人，天后廟仍然守護着海岸，還有前身為淺水灣酒店的影灣園，仍保留着張愛玲《傾城之戀》的優雅浪漫。但是從沙灘或馬路上望向影灣園，看似是閑人免進的私人會所，不敢踏入半步。其實影灣園內的網紅Cafe天天爆滿，而已有多年歷史的露台餐廳（The Verandah）和香辣軒，每到週末和週日也幾乎座無虛席。我在上個月，品嘗了露台餐廳的週日無限暢飲香檳早午自助餐，那份愜意和寫意，在市區無法找到。

相隔多年再來露台餐廳，真的猶如時光倒流。餐廳經理看見我欣賞得入神，便主動跟我介紹：「這道門本來位於面海的位置，大約十多年前搬到面向庭園的位置，我也見證這餐廳的改變。」「這個壁爐由酒店開業保留至今。」餐廳每個角落也有故事，還有迷人的小說情節，令高貴裝潢加添浪漫。

露台餐廳的周日無限暢飲香檳早午自助餐於十一點開始，踏入餐廳，已看見琳琅滿目的海鮮、火腿、芝士、沙律，還有即叫即煎的鵝肝。最近香港一直在下雨，剛好這天中午天公造美，藍天白雲，陽光偶爾灑落到沙灘上。在窗邊的位置坐下，窗外椰林樹影、海天一色，我真的在香港嗎？為甚麼似曾相識，是印象中的太平洋海島風景，還是懷舊電影中的場景？不用回想，要享受此時此刻。

餐廳的Brunch成人每位$988，已包無限暢飲指定香檳，推介多加$500暢飲Maison Mumm RSRV Cuvée 4.5 Brut Grand Cru香檳。Maison Mumm的RSRV系列香檳一向不多地方提供，RSRV是ReSeRVed的縮寫，當初釀酒師以此紀錄精心挑戰的特級佳釀，只預留給莊主的朋友享用。後來才推出RSRV Club，讓香檳愛好者也可品嘗到佳釀。Maison Mumm的RSRV系刊香檳從不公開發售，非RSRV Club會員的話，通常只會在十分限定的餐廳活動中品嘗得到此系列。而現在於露台餐廳的周日Brunch當中可無限暢飲，實在太誘人！

Brunch由早上十一時提供至下午三時，足足四小時，先喝杯香檳，再去拿前菜。前菜由沙律至海鮮也有大量款式，好像醃漬蒔蘿煙三文魚、烤大蝦半乾番茄配青瓜西芹番茄醬、印度羊肉串和鷹嘴豆沙律。三文魚軟嫩細滑，鹹香和煙燻香恰到；大蝦不騙人，新鮮爽口之餘，真的大大隻；沙律菜新鮮，清新甜爽。

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