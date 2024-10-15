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Yan Can Taste - Yan Chung

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15/10/2024

廣州逾半世紀酒店中菜廳！四位大廚坐鎮設計新派點心：鮮香細膩黃魚韭菜紅米腸、酥香脆皮乳鴨罐燒鮑魚、濃郁蟹膏XO醬啫啫陳村粉

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　　流行北上，因為深圳、廣州總不停有新鮮事。不過，我更喜歡探索一些舊事，尤其在嶺南文化發源地之一的廣州。在大學時期，經常會跑到廣州購買古典文學、聲韻學書籍。畢業後，喜歡往更遠的地方跑，很少再到廣州。上月，終於再去了廣州一趟，可惜時間匆匆。參觀了南越文王墓，也到訪了翻新後的越秀賓館。最難忘，便是越秀軒的午餐。

 

翻新再次成為酒店後，仍沿用越秀賓館的名字。雖然有點老派，卻有份老派的浪漫。

 

　　建於1960年的越秀賓館，與廣州的五羊雕像同歲，有人說賓館就像一位嶺南老人，見證了廣州多年的時代變遷，接待過周恩來、毛澤東、鄧小平、葉劍英和多位外國元首政要。擁有逾半世紀歷史，於2008年翻新改建成希爾頓格芮精選酒（Curio Collection by Hilton），這位老人可說是回春。現時酒店全名為廣州越秀賓館,希爾頓格芮精選酒店，保留了舊有名稱，也保留了賓館的歷史價值。

 

酒店擁有200間客房及套房。

 

大堂當中保留了舊有元素，再加以創作成為既現代，又有歷史價值的作品。

 

　　酒店背靠越秀公園，面向風景恰人的東秀湖，被秀氣環繞。門前的一棵古榕樹已經有二百六十多年的樹齡，每圈年輪也寫上老廣州的生活故事。大堂中間的巨型木桌也以古榕作靈感設計，天花的水晶燈呈現廣州市花木棉花的形態，與地面上的大理石花紋互相呼應。另外大堂兩側、前台及休息區的壁畫，是從賓館60年代保留下來的原被雕刻為基礎，將原作鑲嵌當中加以延伸創作，展示廣州城市風貌。另外，除廣雕、廣彩外，裝潢當中還有廣繡、花磚、壓花玻璃等元素，帶出濃厚的嶺南風韻。這韻味，亦延伸至酒店當中的越秀軒中菜廳。

 

越秀軒中餐廳充滿嶺南韻味。

 

　　越秀軒中餐廳有主用餐區和16間私人包廂，主用餐區主要提供點心，而包廂可品嚐到大廚們設計的菜式，甚至度身訂製的餐單。寬敞典雅的包廂就像東山少爺或者西關小姐家的飯廳，來到包廂，先坐在梳化椅上喝一口溫潤的茶，待齊人才圍坐到圓桌。

 

先呷一口茶。

 

可以選擇自己喜愛的茶杯。

 

下一頁：沙姜白雲豬手、秋葵撈汁北極貝、鮮無花果竹笙海螺湯

 

 

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