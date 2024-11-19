意大利名店阿爾巴白松露料理！大片鮮刨入饌：有機雞蛋多士配北海道帶子、自家製幼蛋麵！不能錯過白松露雪糕

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阿爾巴白松露（Alba White Truffle）每年的拍賣價也屢創新高，於2024年11月10日於香港舉行的第25屆世界阿爾巴白松露拍賣會上，一顆重908克的阿爾巴白松露以120萬港元成交。白松露如此矜貴，愈是經典樸實的烹調方式愈佳，也要交給經驗豐富的廚師處理，一毫克也不可以浪費。一年等一回，今年，再次選擇了在Sabatini品嘗白松露。

Sabatini由羅馬來到香港已經超過三十多年，菜式也是源自意大利本店，充滿傳統風味。而餐廳的意籍主廚Claudio Gavero烹調自己家鄉的名產白松露，當然得心應手。上星期，Claduio也知道我和友人都是衝著白松露而到訪。甫坐下，他便拿了幾顆阿爾巴白松露。把玻璃蓋子打開，芳幽香氣便撲鼻而來，濃郁溫柔卻不霸氣。輕輕一聞，足以令人神魂顛例。可是別太貪心，知足就好，吸收過意大利森林靈氣，便要把蓋子蓋上，別讓香氣流失！

這天來品嘗福布斯尊貴白松露套餐，四道菜連咖啡或茶及曲奇，每位$1,488，性價比高。先上枱是炒有機雞蛋多士配北海道帶子及阿爾巴頂級白松露，帶子鮮味和蛋香也十分淡雅，尤其蛋香的農家風味與白松露的大自然氣息，尤如天生一對，以層次豐富的一道菜，勾出味蕾對白松露最大的渴望，讓滿足感一步一步遞升。

第二道菜是意粉，Claudio先端上自家製幼蛋麵，然後再於席上刨下一片片白松露。幽香飄來，已是享受。將大片白松露片混到意粉當中再放入口，白松露於舌上融化，化作優雅細膩的香氣，差點能感受到意大利阿巴森林的晨霧。幼蛋麵口感煙韌，味道方面，已有點忘記，因為白松露已霸佔我對該道菜的所有記憶。

我選擇了香煎牙魚伴牛油檸檬汁，魚肉細滑，鮮香實在。偷吃了一口友人的香烤澳洲羊扒配甜椒，水準穩定，口感軟嫩有致，羊肉微羶恰到，脂香與肉香平衡，十分出色。

甜品有阿爾巴頂級白松露雪糕，我認為是套餐當中的高潮。大片大片的白松露飄到雪白的雪糕上，充滿華麗視覺效果。白松露沒有黑松露的泥味，純淨香氣與雲呢嗱雪糕的微甜完全沒有違和感，微甜加上森林幽香，味蕾主導了整個腦部，放空一切，那幾分鐘，只為享受白松露而存在。

除了福布斯尊貴白松露套餐，Sabatini中環店和尖東店於11月26及27號，也會分別舉行限定一場的六道菜阿爾巴白松露晚宴，白松露迷記得訂位。

Sabatini（中環IFC店）

6道菜阿爾巴白松露晚宴

日期：11月26日

價錢：每位$2,388加一

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號舖

電話：2610 0080

Sabatini（尖東帝苑酒店）

6道菜阿爾巴白松露晚宴

日期：11月27日

價錢：每位$2,288加10%

地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓

電話：2733 2000







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