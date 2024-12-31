灣仔五星酒店中菜廳冬日盛宴！古法羊腩煲、廿五年陳皮臘味醬荷芹炒南非鮮鮑魚、窩燒香芋油鴨膶腸脆米飯

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祝大家除夕快樂！2025年大富大貴！身體健康！日日有食神！今晚倒數，相信大家已經有安排。踏入一月，口味又開始由西式轉回中式，尤其在持續寒冷的冬天，怎不想念羊腩煲、臘味飯。與友人提起羊腩煲，便馬上相約到港灣壹號聚見。先入為主真的很重要，香港不少中菜廳、大排檔的羊腩煲也十分出色，各有千秋。可能因為多年前品嘗陳漢章師傅的羊腩煲時，天時地利人和，令我特別鍾情。而且，最近上了新會一趟，愛上陳皮，恰剛陳師生今次推出了廿五年陳皮臘味醬荷芹炒南非鮮鮑，像是緣分安排！

港灣壹號沒有怎變，有種上海大宅的古典。窗外，仍是大都會維港景色，多年的變化，要慢慢細心細數。餐廳設計務求令每張枱的客人也可看見窗外景色，不過，最好還是預訂窗邊位置，享受真係無遮無擋的視野。

行政總廚陳漢章師傅於1991年由紅褲仔開始倏起，現在入廚已經逾三十年。他曾於明閣和葡京日麗工作，粵菜功夫紮實，每道菜式不失傳統口味，做出賞心悅目的賣相，也擅於利用時令和高貴的食材創作新菜式。去年，帶領港灣壹號入選《香港澳門米芝蓮指南2024》。總之，每次來港灣壹號，也是充滿期待！

看見陳師傅安排的餐單，已覺得溫暖。來到港灣壹號，先來點心。港灣壹號的點心向來有水準，不少朋友移民前或回港探親，也指定要回味這裡的點心。這次的港灣點心花園有碧綠鮮蝦餃、南翔小籠包和魚香茄子魚米餃，先說南翔小籠包，皮薄而煙韌，不會一夾便穿，卻薄得透光。當中肉汁豐盈，豬肉鮮香不羶，比起我在上海本店吃的南翔小籠包好吃多了。

碧綠鮮蝦餃同樣美味，港灣壹號的點心師傅都不簡單，小籠包皮或餃皮也好，薄透晶瑩，夾下不穿不糷。碧綠鮮蝦餃餃皮加入了菠菜汁，入口輕盈清香，鮮蝦和冬筍用料新鮮，鮮甜滋味。而三款點心當中，最愛魚香茄子魚米餃。師傅將魚香茄子和魚米的材料切得細碎，咬開餃皮後，即感受到柔軟鬆化，鮮香於舌上散發，口味層次分明，太令人喜歡。

接下來有經典的胡椒蘿蔔絲酥餅和蜜汁叉燒，胡椒蘿蔔絲酥餅外層酥化香口不油，中間的蘿蔔絲和胡椒互相提香提鮮，天生一對般平衡而又香濃。蜜汁叉燒更不用多說，色潭紅潤，帶有誘人的焦脆燶邊，口感鬆軟帶肉汁，瘦肉鮮味帶鹹香，膏脂帶蜜糖甜美，鹹甜亦是平衡，一流。

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