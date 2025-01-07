中環高級精緻素菜食府冬日餐單！黑松露翡翠豆腐、煙燻雲南黑虎掌菌、素方苗族酸湯，矜貴食材滋潤養生

加入最愛專欄 收藏文章

前日看了紀錄電影《香港四徑大步走》，片中講述「香港四徑超級挑戰」，參賽者需要不眠不休橫跨298公里、總攀升約14,500米的香港四大遠足徑：麥里浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。能於72小時內跑畢全程，是「生還者」，在60小時內完成，才能被稱為「完成者」。沒有加鹽加醋的紀錄片，震撼內心。無論生還者還是完成者，意志力和精神氣驚人，自我虐待至極點，每秒也要擺脫「放棄很易」的誘惑。如果人類真的突破極限便會變種，我覺得這些「完成者」和「生還者」已經是X-Men。下定決心，再堅持，別論大小，也沒有多少人能做到。就如決心堅持食素。

不是從此戒肉食素，可能只是每星期一次的計劃，也可以被不少誘惑打破。再者，香港素食餐廳的類型實在不夠多元，大部份都是老派齋菜和「偽牛肉」「偽豬肉」。所以，中環的圓YUAN確實為香港素菜帶來很大突破。餐廳由中菜名廚邵德龍師傅與主廚基師傅打造，敢說是香港首間結合中菜傳統底蘊和新派烹飪工藝的高級素菜食府。圓以祟尚大自然的根本為理念，以不葷及不含五辛的食材，加上西式精緻餐飲特色，創作出叫人耳目一新的素食。單是這理念，帶領香港素菜向前走一大步，已值得支持！如果香港有多些像圓的素菜餐廳，吃素，不需要太大決心，反而更會成為誘惑！

有了圓，素食不再是「老派沒趣味」，更可升格至Fine dining，甚至擁有藝術美學。追求天然，當然有「不時不食」的元素。來到冬天，圓也推出全新12道菜冬季嘗味餐單。先上枱，有暖暖的「八寶茶」，還有餐前小食「柚子醋|海葡萄|蓮霧」與「欖菜|螺絲卷」。令人最深印象便是「欖菜|螺絲卷」，一「金」一「銀」的螺絲卷充滿淡雅麵粉香，口感鬆軟，而欖菜牛油更是鹹香滋味細膩，一試難忘！

然後有創意開胃菜「麻婆|脆盞」，菜式融合了四川香料、豆乾粒、靈芝菇，再配以中芹、藜麥脆粒，重塑出經典麻婆滋味，麻香於口腔縈繞。而「油醋|小番茄」以松茸清湯啫喱、意大利黑醋啫喱、配上油醋醃漬時令有機車厘茄，清脆鮮甜，差點帶來了一整個春天。

「椒麻|三白」擺盤巧思有如山水畫意，白裡透綠的雅致，呈現出一幅冬日山林的相映成景。

雖然同是以麻香為主調，但此麻香又不同彼麻香，真的一菜一格。菜式以冬日珍饈「三白」為主角—冬筍、茭白筍和九年百合。椒麻綠汁的層次分明，以藤椒、意大利番茜、麻油秘製而成，襯托三白的晶瑩剔透，口味層次豐富。

下頁看更多！







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇