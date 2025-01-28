尖沙咀五星酒店豪裝美景酒吧！特色油脂浸泡、枝豆玉露茶Cocktail配和牛漢堡，維港美景映襯微醮晚上

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每次來到麗晶酒店的巨型落地玻璃前，也忍不住說一聲：「維港景色真是百看不厭！」這個位置上的餐廳和酒吧，也是百訪不厭，更時有驚喜。由麗晶成為洲際再變回麗晶，保留經典，卻又耳目一新。以餐廳來說，真真正正的新成員便是Qura Bar，名字、裝潢和概念都是首次出現於酒店之內。Qura Bar已為酒店來帶新鮮感，想不到十分積極，開業約一年左右，便已推出全雞尾酒系列和全新餐單，怎會厭？

每次踏入Qura Bar也有種準備尋寶的興奮，酒吧就像歐洲探險家的古典大宅，收藏了來自世界各地的稀世珍藏，從大型家具至小型擺設裝飾，也散發點點神秘氣氛。最重要，由Drawing Room、酒吧、酒廊至雪茄區多個空間，也坐擁維多利亞港景色。聽不見星光大道上人潮的吵鬧，海上和岸上璀璨的燈光寫滿多年的香港故事。

而酒吧最新的Sublime雞尾酒系列，亦以酒杯說故事。我雖然愛經典口味，每到酒吧也會先來一杯Old Fashioned試試質素，但第二杯、第三杯，便想認識酒吧的創意和個性。香港的雞尾酒真的愈來愈精彩，每間酒吧也趁熱潮施展渾身解數。Sublime雞尾酒系列有八款雞尾酒，以人生歷程當中自我探索的過程為主題。好像Chromatic Cascade，以龍舌蘭為基調，還加入啤酒花和熱情果等，最有趣，酒吧將斯梅卡爾酒和花生醬冷藏一晚，進行油脂浸泡，以低溫使脂肪浸透而不染色。雞尾酒賣相如油畫，表達對大自然繽紛色彩的讚美。

另外，Kismet以Altos Blanco龍舌蘭、枝豆、玉露茶和Inverted Tepache菠蘿酒調製，讓人反思，意想不到的人和事可以改變我們一生，究竟是否命中注定？最深印象有以梅酒、VSOP干邑、君度橙酒和Ancho Reyes辣椒利口酒調成的Point of View，雞尾酒表面有白、紅、藍、紫，不同時刻和心情的轉換，就如雞尾酒的層次和味道一樣，其實主要取決於個人觀點。好像很玄，人生本來就要思考。這些雞尾酒正好激發了同行友人的正面話題，微醮中的交流也特別有養份。

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