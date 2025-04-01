中環五星酒店米芝蓮中菜Wine Pairing！酸辣海皇燴官燕、三蒜銀絲蒸龍蝦、紅糟鮮百合炒斑片，品嘗亞洲各地葡萄美酒

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昨天看了《摘星廚神‧巴黎夢》，木村世一！雖然劇情大概只是將劇場版濃縮，將背景由日本搬到巴黎，套路大致相同。但喜歡美食的，電影內不少對白或旁白也令人感觸。電影當中提到，法國菜能成為世界頂級菜系，彌久不衰，是因為其包容性強的生命力，不斷融會貫通各地烹調元素，陳出令人驚艷的新菜式。其實，中菜絕對能媲美。這些年來，我也看見不少師傅為將粵菜推向國際而努力，文華廳的黃永強師傅絕對也是代表之一。

最近，連續12年獲得米芝蓮一星的文華廳推出全新餐單，黃永強師傅並沒有因擁躉眾多而停步，更設計出七道菜亞洲葡萄酒搭配菜單，每位$2,468+10%。由菜式至配酒，也感受到粵菜生生不息的力量。

先上枱的有蜜汁西班牙黑豚肉叉燒、梅子青白和黑魚籽金磚豆腐。叉燒軟嫩又充滿蜜香，還有燶邊的香口；梅子青筍清爽清甜，酸香細膩而優雅，而豆腐鮮香當中，帶有魚籽的海洋甜美。

三小碟配搭來自長野縣的2021 Estate Goichi的Merlot粉紅葡萄酒，這款來自日本長野縣的粉紅葡萄酒，酒體乾爽俐落，透著迷人的玫瑰色澤。開瓶瞬間，新鮮士多啤梨與車厘子的果香撲鼻而來，其清爽特性恰好平衡了黑豚肉叉燒的豐腴油脂與黑魚籽金磚豆腐的濃郁鮮香，堪稱絕配。值得細說的是，這款佳釀出自長野縣歷史悠久的Estate Goichi酒莊。1951年，創始人林剛一（Goichi Hayashi）在桔梗原地區開墾了這片葡萄園。70餘年來，酒莊堅持採用老藤梅洛葡萄釀造，將信州高原的風土特色完美封存於每一滴酒液中，展現出日本葡萄酒釀造工藝的極致追求。

接下來登場的是酸辣海皇燴官燕，官燕為粵菜中的極品珍饈，通常以冰糖燉成甜品，沒想過竟可配搭濃味的酸辣湯。首先，作為食客的我，要打破對酸辣湯的刻板印象。師傅以匠心熬製的海鮮上湯為基底，精選蟹肉、北海道帶子及阿根廷紅蝦等頂級海鮮，經過四小時文火慢燉，將所有鮮味精華濃縮於一盅。湯頭酸辣有致，層次分明，完美襯托出官燕的細膩柔滑口感。

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