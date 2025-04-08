銅鑼灣米芝蓮綠星名店同區遷址！百花蜂蜜烤熟成廣東鴨、舞茸菇慕斯，秉承零浪費食材原則

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記得第一次到銅鑼灣信和廣場的Roganic Hong Kong，感覺商場與餐廳格格不入，有點禾桿冚珍珠的感覺。餐廳最近遷址同區的利園一期，珍珠終於回到寶盒。IG早已被那些如夢似幻的空間影像洗版，無論裝修和菜式也掀起話題。我也在上星期到訪，店門被推開一刻，雙眼已被震撼，餐廳全新面貌就如童話中的樹林一樣，令人記起餐廳的可持續理念。品嘗菜式之後，馬上將Roganic Hong Kong列入「年度再訪清單」當中。

Roganic Hong Kong今年再度獲得米芝蓮一星及綠星，來重溫其履歷：自Simon Rogan於2011年在Marylebone開設了第一間Roganic快閃店後，他於Umbel 餐飲集團旗下的餐廳遍佈英國、馬爾他、香港和泰國普吉島，目前囊括十顆米芝蓮星及兩顆米芝蓮綠星，為英國和愛爾蘭地區累積最多米芝蓮星的餐廳。而香港的Roganic於2019年誕生，開業僅十個月便獲得第一顆米芝蓮星，於2021年首次獲得米芝蓮綠星殊榮。除米芝蓮外，獎項還多不勝數，包括獲得2023及2024年《Travel & Leisure Asia》香港最佳餐廳。Roganic Hong Kong遷往新址後，相信殊榮更是陸續有來。

先要說說新址的裝修。未踏入門口，已感受到由內而外滲出的大自然氣息。餐廳室內設計由本地設計團隊 Atelier E操刀，餐廳的室內設計秉承「重用、回收、重新利用」的原則，每個細節均展現出Simon Rogan對零浪費和可持續發展的承諾，專注於使用本地可持續物料打造獨一無二的氛圍。

為此，Roganic Hong Kong與HKTimerbank合作，於餐廳到處擺放因颱風、城市發展或樹木老化回收而來的升級再造木材，以免它們最終被棄置到堆填區。從正門的面板到餐廳中心標誌性的大樹展品，以至每一張餐桌和私人貴賓室，到處都是由再生木材製作而成的家具和裝飾，優雅地編織著一個又一個關於頑強生命力和重生的故事，每一件擺設都承載著一個獨特的歷史故事。設計簡約的吧台是本地藝術家 Eunis Cheung 的畫布，她採用石頭和蠔殼等回收物料創造出令人驚嘆的油漆飾面。地板則是由悉心打碎後重塑的大理石碎片拼接而成，色彩絢麗奪目。除此以外，餐廳還利用回收而來的布料把舊店的椅子進行翻新，賦予它們新的生命。

餐廳改頭換面，而開放式廚房，仍是由行政總廚 Oli Marlow、主廚 Adam Catterall 和高級副主廚 Mark Catchpole 領導。餐牌不斷致力於創新、可持續發展的美食，將當地食材與摩登英國風格融為一體，同時於餐廳的菜單和設計中秉承零浪費的原則，旨在充分利用食材的每個部分烹調美食。同時秉承名廚Simon Rogan致力從當地有機農場採購時令優質食材的理念。有見及此，廚師Adam和Mark會定期拜訪本地生產商與他們建立良好關係，並透過參與各式各樣的培訓，確保對採購過程有充份了解。另外，餐牌方面擺脫了傳統 Tasting menu的規範，推出全新分享餐單，令選擇更加靈活。

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