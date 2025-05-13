灣仔意大利餐廳特色歌舞晚宴！ 鮮味洋溢焗銀鱈魚、炭烤羊扒配三重烹調馬鈴薯，注入南意風情！

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香港立志打造成「盛事之都」，由上月姜濤誕，就可以見識民間威力。要夜夜笙歌，靠演唱會、靠藝術館，還可以將焦點回到飲食界，無忘香港是美食天堂。就好像位於莊士敦道歷史建築內的Casa Sophia Loren，繼剛過去的四月迎來新主廚後，現在餐廳推出每月一次的獨家娛樂餐飲晚宴，將南意大利的饗宴與充滿活力的歌舞表演完美結合。這一晚，餐廳之內十足電話《大亨小傳》的場景，將香港帶入繁華盛世的燈紅酒綠當中。

灣仔的和昌大押，去年四月換了新衣，迎來了Casa Sophia Loren，一間帶著意大利傳奇影后蘇菲亞羅蘭名字的餐廳。這可不是隨便借個名頭，品牌可是羅蘭本人2021年在佛羅倫斯跟老友Luciano Cimmino一拍即合開的頭炮，後來米蘭、羅馬、巴里都留下了她的飲食王國足跡。如今，這股「美好生活」（Dolce Vita）的風吹到香港，建築師Ivo Maria Redaelli把這棟四層唐樓變成一場時光派對，滿滿60、70年代Federico Fellini電影的懷舊浪漫。

這地方分了四個天地：地下是Sophia Loren Pizzeria，薄餅烤得脆香撲鼻；二樓有復古味濃的The Stage酒廊；還有頂樓的Pellicola Rooftop天台酒吧。而這次介紹的是一樓Casa Sophia Loren，順著閃亮的鏡面樓梯上去，迎面是Sophia Loren鍾愛的藍白地中海色調，像是掉進了南意海岸的懷抱。餐廳專攻時令海鮮，將地中海的鮮味帶到灣仔的叮叮路旁。

剛過去的四月，Casa Sophia Loren換了新掌舵人，來自西西里的Luca Schiavone接棒行政總廚，帶來一股南意大利的清新風。總廚 Luca Schiavone 在倫敦多間知名意大利餐廳歷練超過十年。他曾先後擔任倫敦 Mayfair 威尼斯風格餐廳 Cecconi’s 的主廚、以創新的烹飪風格吸引眾多饕客；他亦曾於榮獲米芝蓮級的 Zafferano 及知名的 Shoreditch House 擔任主廚，為倫敦的意式餐飲注入更多活力。

Luca說：「作為西西里人，我們尊重每一種食材及每一道菜的純粹滋味。我烹製的每道料理都專注於突顯食材的最佳特性，每次僅選用三種主要食材，這就是對簡約、平衡與風味的最好體現。」我最欣賞意大利料理的地方，也就是Simply elegant。要嘗嘗Luca手藝，每月的歌舞晚宴是最佳機會。

Casa Sophia Loren的每月歌舞晚宴，簡直像把意大利電影的黃金年代搬進了灣仔。專業表演者穿上量身訂製的復古華服，舞步間彷彿從老膠片裡走了出來，搭配現場歌手的迷人嗓音，現場氣氛熱得像個盛夏夜。這些表演不只是表演，還帶著互動，時不時拉觀眾入戲，讓你感覺自己也成了電影裡的一角，沉浸在那份舊時光的浪漫裡。

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